El Día Mundial de la Lucha contra el Bullying y el Acoso Escolar

Desde 2013 y gracias al Dr. Javier Miglino, fundador de la ONG Bullying Sin Fronteras, cada 2 de mayo se conmemora este día internacional que busca difundir, concientizar y contrarrestar el acoso escolar o bullying y el acoso por internet o, también llamado, ciberbullying. Miglino envió una presentación a miles de ONGs explicando que esta problemática afecta a millones de chicos en todo el mundo y en muchos casos termina en homicidio o suicidio.

Día Mundial Contra el Acoso Escolar | #TPANoticias

Cumple 84 años: Norma Aleandro nació en Buenos Aires el 2 de mayo de 1936, es una actriz, guionista y directora de teatro argentina. Es considerada una de las más célebres actrices argentinas, y un ícono cultural.​

Protagonizó La historia oficial (1985), la primera película argentina en ganar el Óscar a la mejor película extranjera en el año 1986, por la cual ella ganó el premio del Festival de Cannes a la mejor actriz. Por su papel en Gaby: a True Story (1989) se convirtió en la primera actriz argentina en ser nominada al Óscar. Tuvo también pequeños roles en películas hollywoodenses como Cousins (1989), One Man's War (1991) y The City Of Your Final Destination (2009)

La mejor voz para este mensaje de esperanza...

Norma Aleandro "Esperanza"

1949: Arthur Miller (por su obra teatral Muerte de un viajante) y Robert Sherwood (por su biografía de Franklin Delano Roosevelt) reciben el premio Pulitzer.

#10Cosas: Arthur Miller, el dramaturgo que criticaba a la sociedad estadounidense - PUCP

1968: en París, manifestaciones estudiantiles dan lugar al Mayo francés.

¿Qué ocurrió en MAYO DEL 68?

Cumple 45 años: David Beckham nació en Londres el 2 de mayo de 1975, es un exfutbolista inglés, cuya carrera profesional cubrió algo más de veinte años (1992-2013). Asimismo, es una celebridad más allá del ámbito deportivo, con una lucrativa actividad publicitaria que sigue al día de hoy.

TOP 10 Goles Imposibles De David Beckham ● Impossible goals ● Full HD

Cumple 84 años: Engelbert Humperdinck, nombre artístico de Arnold George Dorsey, es un cantante Crooner y actor británico nacido en Chennai (antes llamada Madrás) India el 2 de mayo de 1936. Humperdinck es considerado como uno de los mejores baladistas. ​ Sus sencillos " Déjame " y " El último vals (álbum) " encabezaron las listas de música del Reino Unido en 1967, y vendieron más de un millón de copias cada uno. ​ En Norteamérica, también tuvo éxitos en las listas con "After the Lovin'" (1976) y "This Moment in Time" (1979). Ha vendido más de 140 millones de discos en todo el mundo.

En el álbum grabado hace algunos años llamado "Calling", hace duplas con Il Divo, Luis Fonsi, Olivia Newton John, Neil Sedaka, entre otros.

Engelbert Humperdinck - "Spanish Eyes & Love Me With All Your Heart"

Cumple 79 años: Marcela López Rey, cuyo nombre real es Emma Peregrina Ucha nacida el 2 de mayo de 1941en Buenos Aires, es una actriz y coreógrafa argentina.

A lo largo de su carrera de más de cuarenta años Marcela López Rey ha podido trabajar en muchas producciones cinematográficas, teatrales y televisivas, por ejemplo, desde 2007, interpretó al personaje de Inés, la abuela de la protagonista, en la telenovela mundialmente famosa Patito feo.

Marcela López Rey, la abuela de Patito

Cumple 37 años Norma Monserrat Bustamante Laferte nació en Viña del Mar, Región de Valparaíso, Chile el 2 de mayo de 1983, conocida artísticamente como Mon Laferte, es una cantautora, música, compositora, y activista chilena. Toca diferentes instrumentos y su carrera se caracteriza sobre todo por la confluencia de numerosas formas y géneros musicales como la balada, el pop rock, el heavy metal —principalmente a raíz de su actividad como solista entre 2012 y 2014 de las bandas Mystica Girls y Abaddon,​ el bolero, el vals, la cumbia, el reggae o el ska, entre otros.

En esta misma página reproducimos presentación completa en el Festival de Peñas Villa María 2020...

Mon Laferte - Tu Falta De Querer (En Vivo)

Abelardo Castillo nació en Ciudad de Buenos Aires el 27 de marzo de 1935 y falleció el 2 de mayo de 2017,​ fue un escritor argentino. En 1959 gana el Primer Premio de la revista Gaceta Literaria por su obra de teatro El otro Judas.

Muchos de sus relatos incursionan en el delirio y lo fantástico y, algunos ("La casa de ceniza", "Las panteras y el templo") son explícitos o secretos homenajes a Poe, a quien Abelardo Castillo transformó en personaje teatral en Israfel, obra premiada en París por un jurado internacional y que tuviera un largo éxito en Argentina.

Publicó cuatro novelas: La casa de ceniza (1967), El que tiene sed (1985), Crónica de un iniciado (1991), El evangelio según Van Hutten (1999).

Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales y algunos de sus cuentos, novelas y obras de teatro, han sido traducidos al inglés, francés, italiano, sueco, alemán, eslovaco, esloveno, ruso, polaco, húngaro, griego y macedonio. Una gran entrevista....

"Siento que se perdió la relación con la polémica", Abelardo Castillo en Libroteca

Cumple 29 años: Carlos Efrén Reyes Rosado nació en Bayamón, Puerto Ricoel 2 de mayo de 1991, mejor conocido por su nombre artístico como Farruko, es un cantante, compositor, bailarín, empresario y productor discográfico puertorriqueño.

Ha colaborado con artistas como José Feliciano, Daddy Yankee, Wisin, Yandel, Don Omar, Sean Paul y Ky-Mani Marley.

Canción compuesta para este tiempo de cuarentena...

Farruko, Sharo Towers, Andy Clay & Alex A.C. - El Tiempo Pasa (Cuarentena)

Que tengas un buen día...y quedate en casa.