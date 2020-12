Héctor Larrea, la voz querida por los argentinos, debutó hace 60 años en Radio América; luego pasó por varias emisoras y también tuvo una importante carrera en televisión. Desde hace 16 años es el director de "El carromato de la farsa", que se emite de lunes a viernes de 14 a 16 por Radio Nacional.

Dueño de una personalidad entrañable, Larrea llegó a los hogares de los argentinos y desde su voz familiar, su sentido del humor y su pasión por la música, se convirtió en una de las figuras más importantes del medio, que este año cumplió un siglo de vigencia en Argentina.

La noticia la dio el propio Larrea recordamos el 13 de noviembre pasado: "Quiero decirles que ayer, luego de un encuentro interesante con mis médicos, con mi psicóloga y mis familiares y amigos más cercanos, resolví ponerle fin a esta carrera de 60 años, el 31 de diciembre ".

El amable locutor y conductor, nació en Bragado, provincia de Buenos Aires en 1938.

En 1962 recibe su diploma de Locutor Nacional en el ISER:

Desde 1967 a 1997, conduce "Rapidísimo" programa revista que comenzó durando 30 minutos y terminó ocupando toda la mañana y pasó por las radios El Mundo, Continental y Rivadavia. Inauguró la modalidad de dar participación a los oyentes y siempre dio relevancia a la música, de todos los géneros , particularmente el tango y Carlos Gardel.

En televisión fue protagonista de ciclos exitosos: La campana de cristal; Dígalo con mímica; Una de cal y una de arena; El Panal de la felicidad; Humor Redondo; Wacu Wacu; 3X3; Recordando el show de Alejandro Molina.

Destacamos "Seis para triunfar" que se extendió entre 1986 y 1991 primero en Canal 11 y luego en Canal 9, con récords en materia de rating.

"Seis para triunfar"marcó una época en el entretenimiento televisivo

Su voz, siempre alegre, vital tiene una explicación, según contó Larrea a la Agencia Télam: "Es mi carácter, tengo la fortuna de una buena garganta, una voz vigente, me cuido, no fumo, no bebo, no he trasnochado nunca porque yo siempre quería darle a la radio lo mejor, porque la radio me daba cosas muy buenas a mí".

"Hay una cosa que se llama farándula o ambiente artístico, entre comillas, que es una pavada, porque eso implica siempre acostarse tarde, entonces esas cosas son nocivas siempre –se explayó-. A mí la radio siempre me requirió trabajar de mañana, yo he llegado a levantarme diariamente a las 4 y media de la mañana durante años para salir a correr y poder respirar bien durante cinco horas que era lo que me llevaba la radio", agregó el conductor.

Larrea comenzó a hacerse conocido a principios de los '60, en Radio Argentina, en donde leía publicidades y presentaba a numerosas orquestas de tango.

A Radio Nacional llegó en 2004, y pese a su edad, le dedica a su oficio seis días a la semana. Hasta el momento de su retiro tiene dos programas a cargo: "El carromato de la farsa", que va de lunes a viernes y también conduce "Gardel por Larrea", junto al periodista Norberto Chab los domingos en la misma emisora, de 9 a 10 de la mañana; se trata de un programa dedicado al cantor más grande de tango y de la música argentina.

El locutor reconoce en sus padres a los grandes compañeros y guías que le compraron una radio siendo niño y de esa manera descubrió su vocación.

Despedimos a un gran profesional del medio que hizo escuela con alegría y gran dedicación.

Como alguien bien definió: Larrea forma parte de la banda sonora de la vida de muchos argentinos.

(Fuente: Télam)