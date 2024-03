En el marco del Mes de la Mujer, rescatamos historias de vida de mujeres que presentan su propio emprendimiento de ropa de talles reales, que son un ejemplo de cómo se puede salir adelante en cualquier etapa de nuestro crecimiento.

En Córdoba, Cristina y Agus son madre e hija. Luego de una separación y con muy poco dinero, decidieron comenzar su propio negocio. Desde hace ocho años diseñan pijamas y ropa cómoda. También, fabrican uniformes empresariales. Cuentan con prendas de talles reales, que en el mercado muchas veces no se consiguen.



Luz Violeta es el nombre que eligieron para su emprendimiento. Cristina se jubiló como docente, estudió la carrera de Indumentaria y Diseño Industrial. Agus se recibió de Recursos Humanos y es coach ontológico profesional.

“Los comienzos no fueron fáciles porque no contábamos con recursos suficientes, me acuerdo que las telas las comprábamos con tarjeta de crédito, pero nada nos detuvo, nuestro sueño es y sigue siendo llevar nuestras prendas a muchas personas de todo el país para que se sientan cómodas, que utilicen prendas en talles reales”, nos cuenta Agus.



Sobre los objetivos que se plantean en este año, donde el país está atravesando una profunda crisis social y económica, Agus nos cuenta con entusiasmo: “La misión para este año es hacer más visible Luz Violeta. Inaugurar un local físico ya que actualmente solo hacemos ventas online. Sabemos que estamos en una situación difícil a nivel país, pero queremos brindar calidad, que las personas cuando usen nuestras prendas se sientan cómodas, libres y frescas en todo momento. Buscamos seguir creciendo, mejorando y saber que sí se puede salir adelante. Somos muy positivas”.

Ropa cómoda para todos los momentos del día

“La ropa que utilizamos es ropa cómoda, remeras jeans, conjuntos de morley, de wafle, conjuntos urbanos, trabajamos cómodas, y eso queremos brindar a nuestro público ropa cómoda, como también fabricamos pijamas y uniformes para empresas (muchas veces nos vestimos con el uniforme) que es remera color blanco y tiene el logo bordado”, comenta Agustina.

“Nosotras en Córdoba Capital somos fabrica, confeccionamos los moldes, por eso Luz Violeta se centraliza en talles reales, ya que en la actualidad muy pocos locales tienen ropa en talles reales”, dice Agustina.

En cuanto a lo que busca hoy la mujer para vestir en el día a día y también, para eventos especiales, la emprendedora explica: "Hoy la mujer por la multiplicidad de tareas que realiza en el día, necesita usar ropa cómoda, dónde se sienta libre, estar bonita y con cambiar algún accesorio y/o calzado, pueda usar la misma vestimenta en varias ocasiones."

Sobre los colores que se vienen en esta temporada otoño/ invierno, Cristina y Agus describen que están de moda el verde militar, el color camel y los colores tierra.

Por su parte, nos cuentan qué consejo le darían hoy a la mujer para encontrar su estilo, para sentirse a gusto con su cuerpo y su vestuario de todos los días: “Hoy y siempre que cada mujer se ame a sí misma, que cada una tiene belleza, que tenga pensamientos positivos y no se compare con nadie. Cada una es única”, destaca Agus y agrega “donde en cada momento del día use ropa cómoda, y con solo cambiar algún accesorio: como carteras, cinturones, zapatos, zapatillas, entre muchos más, que la mujer pueda verse bella y elegante. Sobre todo, que confíe en ella”.