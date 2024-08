En Córdoba se estrena el documental “Realidad transformable”: dos historias de resiliencia humana atravesadas por el reciclaje de desechos plásticos.



El film se presentará en el Teatro Comedia (Rivadavia 254) el 21 de septiembre a las 20, con entrada libre y gratuita, capacidad limitada. Inscripción para la asistencia aquí. La presentación contará con una charla con los protagonistas.

“Realidad transformable” es un documental dirigido por Andrés Dunayevich y narra dos historias paralelas de transformación social. Fabiola Soria, promotora de boxeo en Tartagal (Salta) de una comunidad Wichi y fundadora de la Escuela de Boxeo Narices chatas y Mariano Oberlin, cura de un barrio urbano marginal tomado por el narcotráfico y fundador de la Planta de madera plástica Mundo Müller, de Córdoba. Cada uno desde su lugar, deciden intervenir en su comunidad, comenzando a reciclar desechos plásticos para generar empleo, cuidar del medioambiente y de esta manera transformar la vida de las personas.

Mirá el tráiler:



“Fabián Saieg, presidente de Fundación Ecoinclusión emprende un viaje en búsqueda de historias transformadoras. Durante el recorrido se encuentran con Fabiola Soria y Mariano Oberlin, un cura Tercermundista de un barrio urbano Marginal de la Ciudad de Córdoba con problemas de narcotráfico. Los dos líderes sociales que no pueden dejar de ser quienes son, intentan cambiar la realidad que ven a su alrededor todos los días. De este modo logramos conocer dos historias de vida inspiradoras en donde las problemáticas sociales y ambientales son mucho más grandes que la escasez de recursos. Saltando la dicotomía Desarrollo vs Medio Ambiente. Logrando no solo transformar el plástico en nuevos productos, sino que transformar el dolor en belleza”, adelanta la sinopsis del filme.



Este documental pone en tensión permanente el dilema sobre cuidado del medioambiente y generación de divisas y empleo. Mediante un relato paralelo de dos historias conmovedoras que se entrecruzan en dos regiones muy distintas y similares como lo son la ciudad de Córdoba y la ciudad de Tartagal en Salta.



En este contexto, el Productor del documental Fabián Saieg junto al director Andrés Dunayevich conectan las historias del cura Oberlin y de Fabiola Soria y deciden salir de viaje para ser transformados por el mismo.



Por momentos parece que estuvieran en una vertiginosa e irrefrenable carrera hacia la nada. Pero no es así, en los momentos de desesperanza aparecen esas personas que luchan por cambiar la historia y les brindan un poco de belleza. “De eso se trata Realidad transformable, de dos historias pequeñas que se conectan con lo más grandioso que tiene la humanidad: la belleza de la resiliencia humana”, manifiesta Andrés Dunayevich, director del documental.

“En un mundo desbordado, el extractivismo, el individualismo, consumo descontrolado, traen consecuencias que no solo dañan al medioambiente sino también al ser humano como parte de ella. La pobreza, la desigualdad, las injusticias son parte del problema global”, adelanta Fabián Saieg, productor del documental y agrega: “La falta de oportunidades, la desigualdad y la problemática de los desechos plásticos son el motor que inspira y da fuerza a estos líderes de organizaciones sociales para transformar el plástico, las personas y su comunidad, reciclando no solo el plástico sino reinsertando a las personas que la sociedad desecha”.