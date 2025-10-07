El film, que tuvo una ovación en Cannes y está protagonizado por dos estrellas de Hollywood, consolida la proyección global de la literatura argentina. Ya está disponible el primer tráiler de “Mátate, amor" (Die, My Love) la adaptación cinematográfica de la novela argentina de Ariana Harwicz producida por Martin Scorsese



En Córdoba, la actriz Érica Rivas exhibió su unipersonal “Mátate, amor” donde pudimos acercarnos a la obra de Harwicz, interpretada magistralmente por la actriz argentina en el escenario teatral.



Por su parte, el film llegará a los cines argentinos el 6 de noviembre, marcando uno de los estrenos más esperados de la temporada.

La cinta está dirigida por la reconocida cineasta escocesa Lynne Ramsay, quien describió su obra como una exploración “realista, humana y a veces divertida” sobre la vulnerabilidad del amor y la locura. “Busqué capturar los momentos que se sienten pequeños, pero que tienen mucho peso. La película es para todo aquel que alguna vez ha estado en una relación”, expresó Ramsay.



La historia sigue a Grace (Jennifer Lawrence), una escritora y madre joven que vive aislada en una casa en el campo de Montana y se hunde progresivamente en un estado de desquicio emocional. A su lado está Jackson (Robert Pattinson), su compañero, que asiste impotente al colapso de la mujer que ama. El film propone una mirada íntima y perturbadora sobre la mente humana, la maternidad y las tensiones del deseo.



El tráiler, difundido por la plataforma MUBI, deja ver la atmósfera opresiva y el tono poético de la película, que evita una narración lineal para sumergir al espectador en el caos interior de su protagonista. Con un diseño visual y sonoro innovador, Matate, amor se atreve a romper moldes narrativos al retratar la salud mental desde una perspectiva cruda, visceral y profundamente cinematográfica.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes, donde recibió una ovación de varios minutos, y más tarde se presentó en el Festival de San Sebastián, donde Jennifer Lawrence fue distinguida con el Premio Donostia por su trayectoria.

Además de Lawrence y Pattinson, el elenco incluye a LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah), Nick Nolte (Cape Fear, The Prince of Tides) y Sissy Spacek (Carrie, In the Bedroom). Scorsese comparte la producción junto a Andrea Calderwell, Justine Ciarrocchi y la propia Lawrence.

El origen de Matate, amor se remonta a 2012, cuando Ariana Harwicz publicó su primera novela a través del sello independiente Paradiso, en Buenos Aires. Cinco años más tarde, la obra fue reeditada por Mardulce y adaptada al teatro por Marilú Marini, con Érica Rivas en el papel protagónico.

La versión inglesa, traducida por Sarah Moses y Carolina Orloff para Charco Press, fue finalista del Premio Booker Internacional en 2018, lo que impulsó su difusión mundial. Desde entonces, la novela fue traducida a 25 idiomas, abriendo camino a la llamada “trilogía de la pasión”, que incluye también La débil mental y Precoz, reunidas por Anagrama en 2022.



Con esta adaptación cinematográfica, la obra de Harwicz, una de las voces más potentes de la literatura argentina contemporánea, da un salto definitivo hacia el público internacional, de la mano de dos de las estrellas más reconocidas de Hollywood y de uno de los productores más influyentes del cine moderno.

Matate, amor promete ser una experiencia intensa y conmovedora que combina la sensibilidad literaria de su autora con la fuerza visual de Ramsay y la profundidad interpretativa de Lawrence y Pattinson. Un encuentro entre la literatura argentina y el cine mundial que ya genera expectativa en todo el circuito cultural.