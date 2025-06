Este viernes 6 de junio a las 18 hs., la actriz Beatriz "Betty" Angelotti será homenajeada por su destacada trayectoria en el teatro argentino en un evento organizado por la Secretaría de Cultura y Eventos del Centro Vecinal Jardín del Sur. La ceremonia se llevará a cabo en la Casona de Barrio Jardín del Sur, Guasapampa 3700, donde recibirá una distinción de la Legislatura de Córdoba. Posteriormente, se ofrecerá un brindis y un catering para compartir con Betty y celebrar su legado artístico.

Betty Angelotti es reconocida por su vasta carrera en el teatro, la televisión y la radio. Ha participado en más de 90 obras teatrales y ha trabajado con destacados directores como Carlos Giménez. Uno de sus roles más emblemáticos fue en "El Reñidero", una obra de Sergio De Cecco dirigida por Giménez, que fue aclamada tanto en Argentina como en Nueva York, donde recibió elogios del New York Times .

Además de su labor actoral, Betty ha sido docente y ha incursionado en proyectos de poesía y música, como el espectáculo "Mis pasos y las lunas - Cartas de Venecia", que estrenó en 2021 en Córdoba .

Este homenaje es una oportunidad para reconocer su invaluable aporte a la cultura cordobesa y argentina. La invitación está abierta a todos los vecinos y amantes del teatro que deseen acompañar a Betty en esta celebración.

Reproducimos a continuación el artículo escrito oportunamente por la periodista Laura González para el diario La Voz del Interior (nota de archivo), sintetizando su larga carrera.

Betty Angelotti conoció los escenarios desde el viejo teatro independiente de comienzos de los ‘60, a una larga carrera en la Comedia Cordobesa. El homenaje de sus pares le llega cuando, después de jubilarse, volvió al llano de la autogestión. Betty deja en la charla varias reflexiones sobre la profesión y recuerdos de la época de oro del elenco oficial.

Primero fue aspirante a la Comedia, en 1960; poco después estuvo en Arlequín, el grupo de Eugenio Filipelli. “Nos fuimos a La Rioja al 400 y estuvimos ahí dos años, hasta que no pudimos pagar el alquiler”, recuerda. El siguiente paso fue bajo la dirección de Alcides Orozco y Alfredo Fidani. En 1964 entró a la Comedia, por concurso. Su primer papel fue en un musical, El sombrero de paja de Italia, y compartía escenario con Jolie Libois. “Era una gran actriz, muy talentosa. Cuando rendí en el San Martín de Buenos Aires y entré, ella me animaba a no volver a Córdoba”, dice la actriz cuyo destino quedó atado a esta ciudad, a pesar del buen desempeño en Buenos Aires. “El espacio y el respeto por el actor que tienen allá, no existe en Córdoba”, afirma.

Para los maestros. Betty estudió desde 1957 con Nora Serrador, otra gloria del teatro. Comenta que la maestra se paraba en la última fila de la platea del Libertador y desde ahí gritaba si los alumnos no se hacían escuchar. “Teníamos una formación muy clara. El oficio consistía en interpretación, colocación de la voz y meterle duro en el escenario. Nora fue una actriz insuperable”, dice Angelotti que se despidió de la Comedia con el rol de la abuela en La cándida Eréndira y su abuela desalmada, con dirección de Raúl Brambilla. Entre los directores que recuerda por su talento, figuran: Filipelli, Yirair Mossian, Jorge Petraglia, Daniel Ruiz, Juan Aznar Campos, Lisandro Selva, Alfredo Fidani, Carlos Giménez y Brambilla ( la dirigió en Quién le teme a Virginia Woolf, donde interpretó el rol de Marta). Betty lee la lista y va dejando anécdotas durante la charla. “Tuve la satisfacción de trabajar con Carlos Giménez, un tipo tan culto y talentoso. Es terrible cómo se extraña esa gente”, dice del director de El Reñidero, una de las obras más recordadas de la Comedia, con la que se presentó en Nueva York. Del anecdotario queda una historia que contaba Giménez. “Había ido a ver a Vittorio Gassman a Italia. La interpretación lo hizo llorar y reír. Salió maravillado de la obra y fue a saludarlo. Entonces se enteró de que Gassman iba escuchando el partido Milan-Inter, con un audífono, mientras actuaba. ¡Mirá qué oficio!, decía Carlos”.

De este tiempo. La actriz sintetiza sus impresiones sobre la situación actual de los actores. “Ha cambiado 180º. Cuando entré a la Comedia, mis compañeros eran mis referentes. Aprendía de ellos y había que superarse para llegar a ese lugar. Se paraban en escena y eran actores. Pienso que se ha perdido el oficio. El actor tiene su voz; si no dice bien el texto, se pierde la esencia del teatro. No faltan espacios. Faltan actores y actrices. No sé si las escuelas están fallando, pero ¡cómo puede ser que no haya recambio!”, dice Betty.

La actriz enseña teatro en Montecristo, y tuvo grupos en otros puntos de la provincia. Señala que trabaja a la antigua, desde el trabajo de mesa. “Hay que guiar al alumno y darle ánimo cuando va bien”, señala. Para el año que viene, Angelotti tiene en carpeta una obra que dirigirá Alfredo Fidani (radicado en Estados Unidos), junto a Eddy Carranza. Con ella también presentó Viernes de brujas (2005-2006), “un espectáculo con el que la gente se divertía. Hoy la gente busca reírse”, concluye.