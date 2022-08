"Será una fiesta de reencuentro" dice el cantautor en la víspera de su llegada a Córdoba para presentar su nuevo trabajo "Tú ve", un disco que según su relato a Cba24n.com.ar surgió de la idea que dieron forma con Juan Campodónico, productor de Bajofondo, en su estudio Zorzal de Montevideo, y resolvieron hacer una lista de "covers" que es algo que hasta ahora nunca había hecho, si bien ya había tenido algunos acercamientos previos como ocurrió hace algunos años con Modern Love de David Bowie o La Chanson de Prevert de Serge Gainsbourg.

Cba24n.com.ar. Grabaste con Natalia Lafourcade, con tu hija Miranda, con Rubén Rada, Jorge Drexler, gente cercana....

K. J. Sí, es gente querida. Le dije a Campodónico que quería seguir en la zona de confort, viste que ahora está de moda estar en contra de quedarse en la zona de confort ? bueno, no es mi caso. Me conmueve estar en un momento post- pandémico en el que delego el "ego" al acercarme a canciones de otros artistas y así fue como convenimos tambien hacer re-versiones de temas míos como "Anoche soñé contigo" que hice en inglés con David Byrne (Talking Heads) o "Desde que te perdí" que canto con Silvia Pérez Cruz, cantante catalana, "Tú ve" con la querida Natalia Lafourcade.

A lo Johansen: "Suzane" de Leonard Cohen, por Kevin y Jorge Drexler

Cba24n.com.ar. Miranda tu hija también te acompaña ...

K.J. Sí, luego de un recital en el que fue telonera de Jorge Drexler, mi hija me dijo: Papá, yo quiero estar ahí, arriba del escenario". Y fue hermoso porque no somos de esa famlia en que los hijos hacen lo que hacen sus padres. A veces nace natural y orgánicamente, hay una guitarra, hay canto en una casa y los hijos se acercan a la música, después se verá si es para toda la vida o para saberse cinco temas y cantarlos en un fogón.

Cba24n.com.ar ¿Estás preparando una gira internacional?

K.J. Sí, esta gira tiene arranque cabalístico en Rosario y Córdoba, luego seguiremos para Chile, Perú, Montevideo, Buenos Aires y luego, y seguiremos en este contienente en el que tenemos el privilegio de tener el mismo idioma iremos para Colombia, México y también EEUU, tanto para el público latino como anglosajón. Posteriormente en el verano de acá iremos a España, París, Londres, Berlín.

Cba24n.com.ar ¿Cómo trasladás a un escenario el formato de temas cantados a dúo con otros artístas ?

K.J. Fue un desafío. El disco fue concebido con un sonido grande y pocos elementos, por lo tanto arriba del escenario es un formato de trío pero el foco está en la voz. Tengo a Pablo Bonilla que dispara pistas y toca percusiones y otros elementos del disco y un joven guitarrista: Paco Leiva con algunas sonoridades electrónicas o acústicas y pensé que los invitados, aparecieran brevemente en las canciones como para recordar sus presencias. Falta el holograma, ahora que está tan de moda el holograma con artistas que no están presentes y se hacen recitales enteros de esa manera, pero no soy tan tecnófilo, de a poco voy adentrándome en esas nuevas tecnologías, por ahora sólo éso. De pronto en el recital estoy solo con mi guitarra y entonces se convierte en un acústico por momentos.

Cba24n.com.ar Cada recital que das es una fiesta, ¿qué expectativa te despierta este reencuentro?

K.J. Nosotros hacemos ésto para conectar. Cuando durante la pandemia se hablaba de los "trabajadores esenciales" yo acuñé el término "trabajador presencial". Los artistas somos éso, necesitamos el público, la conexión, no nos llena un "streaming". Puede satisfacer por un ratito como fue durante la pandemia pero donde "se corta el bacalao" es ahí cantando frente al público. Creo que el proceso que comienza con componer a solas una canción, luego se comparte con amigos y el verdadero momento donde "se corta el bacalao", repite, es cuando se presenta la canción al público que compra o no compra. De éso se trata, creo. Esas son "las mariposas en la barriga" de las que hablaba Mick Jagger, que si no las tenés, mejor no te dedique a ésto. Hace falta.

Cba24n.com.ar En tus comienzos decías que eras un "desgenerado" o sea desde hace mucho tiempo experimentás las juntas diversas, provenientes de distintos géneros en tus canciones.

K.J. Sí, totalmente. En una canción junté a Marcos Mundstock de Les Luthiers con Palito Ortega y era hermoso verlos compartir y disfrutarse. Siempre ocurre que se alegran mucho de juntarse con músicos de otro palo, es como si te despabilara. Hablando de la "zona de confort" quizá puede compartir el lugar cómodo de otro colega que tal vez es absolutamente diferente. Eso siempre me pareció interesante porque también uno delega el ego y va en pos de la canción que es lo que hay que lograr.

Cba24n.com.ar ¿Qué es Córdoba para vos, donde tanta gente que te es fiel canta y baila tus canciones y te disfruta ?

J.K. Se sabe que en Córdoba hay un micro clima muy particular, no sé si está en el agua o en el aire que Uds, inhalan pero hay algo que los cordobeses tienen: una conexión con la música muy entusiasta. Siempre digo en broma : No hay que arengarlos demasiado porque si no al primer tema ya están todos arriba del escenario, cantando, robándome el micrófono. La verdad es que es un público maravilloso y en lo personal siempre me sentí interpretado acá en Córdoba. Durante el show cuento parte de mi historia y cada vez me sentí muy querido, bienvenido, amén de mi parecido con el "Piojo" López que desde hace unos años siempre me lo recuerdan. La idea es que sea una fiesta de reencuentro este viernes.

Con su hija Miranda, una versión ¿ folklórica ? de Perfect Day, el casi himno de Lou Reed

Sólo resta ir a disfrutarlo en vivo.