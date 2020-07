Hoy se realizará el primer festival online de Argentina que reúne 100 artistas de todo el país y que tendrá una transmisión de 24 horas, con un único objetivo: ayudar a las familias de trabajadores de la música.

Se disfruta online a través de todos los canales y redes de Billboard Argentina, por Radio Nacional y por Coca Cola FM.

Abel, Soledad, Luciano Pereyra, Chano, Los Palmeras, Khea, Miranda!, Emma Hourvilleur, Eruca Sativa, Natalie Pérez, Kevin Johansen, Bandalos Chinos, Sandra Mihanovich, Coti, Alejandro Lerner, Turf, Lit Killah, Soy Rada, Javier Malosetti, entre decenas de artistas de todo el país. Serán presentados por diferentes periodistas, conductores de radio y TV e influencers.



Con el objetivo de unir a los argentinos durante la cuarentena producto del Covid-19, todo lo recaudado será para ayudar a los trabajadores de la industria musical en vivo como técnicos asistentes, iluminadores, técnicos de sonido, personal de carga y miembros de staff de los shows en vivo.

La forma de colaborar será a través del proyecto “UNIDXS POR LA MÚSICA”, una tienda virtual donde el público puede comprar objetos donados por artistas o bien realizar una donación.

Absolutamente todo lo recaudado es administrado por la FUNDACIÓN SI, que se encargará de distribuir alimentos y productos de primera necesidad a las familias de la música que más lo necesitan.



Con estas figuras: Luciano Pereyra, Los Palmeras, Khea, Chano y Bambi (Tan Biónica), Miranda, Lit Killah, Eruca Sativa, Kevin Johansen, Rodrigo Tapari, Natalie Perez, Lxs Familia, Benito Cerati, Emilia Mernes, Omar Varela, Ráfaga, Maxi Trusso, Emanero, Sol Pereyra, Ser, Franco Masini, Chule, Enrique Campos y distintos artistas que representarán a cada rincón del país como Los Tekis (Jujuy), Vozenoff (Usuahia), Chule (Pehuajó) o John C (Tucumán), entre otros.



Cada artista es presentado por un comunicador, entre los cuales se encuentran confirmados hasta el momento Anais Castro (HTV), Agustín Contepomi (Quiero), Walter Leiva (CM), Yamila Trautman, Evelyn Botto (Metro), Ceci Giménez (TMH), Ezequiel Ruiz (Infobae), Lizardo Ponce (MTV), Sofi Morandi (Coca-Cola For Me) y los equipos de Nacional Rock y Billboard.