El próximo viernes 31 de octubre, el Museo Municipal La Memoria de Icho Cruz invita a disfrutar de una propuesta especial: “La Noche de las Almas”, una experiencia que se enmarca en la conmemoración del Día de los Santos Difuntos.

Será una velada cargada de simbolismo, intimidad y emoción, donde se compartirán relatos y reflexiones en torno a las antiguas tradiciones asociadas a esta fecha, reconocidas como celebraciones identitarias de los pueblos originarios y como parte fundamental de la memoria cultural de nuestras raíces.

El encuentro contará con la presencia de Pachi Herrera, destacado músico y referente cultural de la región, y Mariano Saravia, periodista e historiador, quienes ofrecerán un espacio de música, palabra y memoria.

Con esta iniciativa, el museo reafirma su compromiso con la valorización y difusión de las tradiciones ancestrales, promoviendo el diálogo intercultural y el encuentro comunitario en un ámbito profundamente ligado a la identidad serrana.

Informes y contacto: 351.670.9902 / 351.158.7841

/Fuente: Carlos Paz Vivo!/