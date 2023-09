Ilan Amores, también reconocido como "Chico Chico", lanza su nueva canción "Tiro tiro" en colaboración con Damas Gratis. El encuentro entre estos artistas, que tiene una historia llena de alegrías, coincidencias y admiración musical, se convierte en un momento clave en la carrera de Ilan Amores.

Cómo nació “Tiro tiro”

La canción tuvo su origen en un video publicado por Ilan Amores en la plataforma TikTok:

"Lo hice de forma espontánea con mi amigo Pablo. Me filmé tocando un riff de guitarra que me encanta. La primera vez que escuché ese riff, me volví loco", recuerda Ilan Amores.

Sin planificarlo, este músico argentino logró llamar la atención de varios países de la región debido a la viralización de su video, que alcanzó 7 millones de reproducciones en TikTok. Ilan Amores, aún sorprendido por la repercusión de su material, comenta: "Me sorprendió la respuesta de la gente en Estados Unidos, Japón y México".

Sin perder tiempo, comenzó a trabajar en la canción: "Decidimos combinar la letra de una canción que había escrito previamente con Pablo y mi coproductor, Dj Paul, y añadir ese riff de guitarra a esa letra. Mezclamos todo y creamos algo nuevo. Le mostramos la idea a Pablo, le gustó y nos pusimos a trabajar en ello. Me pareció un buen punto intermedio entre lo clásico y lo moderno", cuenta Ilan Amores sobre su nuevo sencillo.

Una narración cotidiana…

En "Tiro tiro", se pueden identificar varias características que muestran a Ilan como un artista que se mueve en la frontera de diversos géneros musicales, y que lleva con orgullo la cumbia como una música de raíz que lo influencia. La canción se distingue no solo por los característicos teclados de Pablo Lescano, sino también por su composición: es una narración cotidiana que con el paso del tiempo se convierte en un himno a la noche. Además, incluye algunas expresiones en inglés y hasta una referencia a Charly García, lo que le aporta un toque fresco al trabajo conjunto de Ilan Amores y Damas Gratis.

Energía y diversión…

Este lanzamiento viene acompañado de un videoclip que complementa la experiencia. El video de "Tiro, tiro" es una inyección de energía en el universo visual de Chico-Chico. Ilan Amores y Pablo Lescano se divierten y disfrutan en su segunda colaboración juntos, y promete ser la banda sonora perfecta para reuniones con amigos y noches de alegría.

Aquí la canción…

Sobre Ilan Amores:

Es un artista que tiene capas, facetas, muchas vidas en una misma, muchas historias de gira, toca todos los instrumentos y comienza una carrera solista luego de haber pasado por muchos géneros y roles dentro de diferentes formaciones/bandas que integró. Ilan tiene un mix de varios sonidos y a la vez, de personajes dentro de su repertorio.

Músico y actor, Ilan Amores creció en Misiones donde descubrió su pasión: La música. Con 29 años, fue bajista de la reconocida banda Argies y baterista del grupo canadiense Harm & Ease, con quienes realizó giras por Canadá.

Actualmente se encuentra grabando su próximo disco con Oniria, productor de artistas como Duki, Ysy A, C.R.O, Neo Pistea, entre otros.