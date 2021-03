Se presenta una muestra de dibujos y pinturas en el multiespacio del Paseo del Buen Pastor. Inés Darwich exhibe sus obras bajo el título de "Pintura". La exposición inaugura el miércoles 31 y se podrá visitar hasta el 9 de mayo de lunes a domingo en el horario de 10 a 19 con entrada libre y gratuita.



La artista visual es cordobesa y describe su muestra de la siguiente manera: "Mi homenaje es a la pintura. A la posibilidad que brinda de creer y crear un lugar nuevo, un lugar donde refugiarse y reinventar los sentidos; por más que la violencia del sistema actúe y use del arte, como lo ha hecho de la religión y de la cultura, de la economía y de la política, de las ideas y lideres, de la ecología y ambientalistas, de las obras y de artistas... aun así agradezco a quién formó una imagen primera, a artistas que dejaron su obra como legado y a quienes me influenciaron, a quienes lucharon por los cambios, al silencio y a las lágrimas derramadas en la búsqueda, a la alegría de la sorpresa y a Dios, por su perfecta creación infinita".



Inés detalla: "Pintura es una muestra en la que reflexiona sobre mi propia necesidad de trabajar con imágenes a las que he nombrado “lo real”. Las imágenes que les acerco, son aquellas que de alguna manera calaron hondo y me hicieron reflexionar de alguna manera, en cómo percibo el mundo y cómo lo represento; cómo estas imágenes me construyeron la propia imagen de quien soy y de lo que

somos, me hacen encontrarme y muchas veces también perderme detrás de los espejos".



Sobre Inés Darwich



La artista visual nació en Córdoba, en 1984. Es egresada de la Facultas de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Completó sus estudios de pintura clásica con Claudio Bogino. En el 2019 finaliza la diplomatura en “Políticas Culturales para el desarrollo local” en la UNC. Co- Gestiona desde el 2013 La Glorieta / Espacio de formación y producción artística, donde hasta el 2019

coordinaba el taller Dibujo-Pintura y se desempeñaba como docente y coordinadora del área de artes visuales. En la actualidad, trabaja en su taller en el centro de la ciudad, dedicándose a la tarea de la pintura; estudiando los cruces entre la historia del arte y su propio trabajo. Participó de exposiciones individuales y colectivas. Su obra es parte de edificios públicos de la Ciudad de Córdoba y de colecciones particulares.