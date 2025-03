Infancias, Día de la Memoria y teatro independiente en el Teatro Real

El Teatro Real invita a disfrutar de su programación para los próximos días.

Jueves de Comedia

Jueves 20 – 20:30hs. “Útero Bicorne”

Viaje íntimo e introspectivo de Eliana: una mujer descubre haber nacido con una malformación congénita llamada Útero Bicorne. “Este órgano que en su normalidad es como una pera, en ella, es como un sombrero de arlequín, como un corazón: Está partido al medio.”



Metáfora profunda sobre cómo el ideal social y científico de perfección del cuerpo femenino y el mandato sobre las formas hegemónicas de la maternidad, producen heridas irreparables.



Generación tras generación de mujeres de una misma familia compartiendo hilos, costuras, voces, derrotas, felicidades, poéticas, sangre, un útero maldito que, sin embargo, no necesita compasiones para desestimar a la muerte; no necesita redenciones para saber que, del arte, también puede nacer la vida.



En escena: Patricia Rojo. Dirección y dramaturgia: Brenda Sorbera.



Edad recomendada: mayores de 16 años. Entradas: $4.000 - Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Azucena Carmona

Conmemoración Día de la Memioria

Viernes 21 – 21hs. “La Memoria en el País del no me acuerdo”



La Memoria, en el país del no me acuerdo. Un espectáculo que mezcla las narraciones de Mariano Saravia con la música de Juan Martín Medina, Rochi Gjurkan y Diego Cortez, más músicos invitados. Desde el arte, la reivindicación de la memoria, sin la cual no existen ni la verdad ni la justicia, en un tiempo de negacionismo, y en la víspera del 49° aniversario del último golpe.

Duración: 90 minutos. Edad recomendada: todo público. Entradas: $12.000 - Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Carlos Giménez

Teatro independiente en el Real

Viernes 21 y 28 – 20:30hs. Sábados 22 y 29 – 20:30hs. “Se viene, se viene… Bialet Masse es más que un pueblo”



Es un biodrama que cuenta la vida de Bialet Masse, ficcionada donde se cuenta tres momentos importantes de su obra, la creación del dique San Roque, su participación en el congreso nacional de educación, creación de la ley 1420 y el informe sobre el estado de la clase obrera en argentina. Tomamos el marco histórico y político de la época, sus contradicciones aportando conocimientos sobre su personalidad y desarrollo en el país.

En escena: Toto López y Horacio López Dirección General: Susana Palomas

Música: José Ignacio Gómez. Dramaturgia: Graciela Bialet. Edad recomendada: + de 16 años. Duración: 70 minutos. Entradas: $8.000 - Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Azucena Carmona

Comedia Cordobesa

Sábados 22 y 29 – 20hs. Domingos 23 y 30 – 20hs. “San Vicente Super Star”



Cuenta la historia de un barrio emblemático de nuestra ciudad. Sus divertidos personajes, pero no menos controversiales para nuestra época nos llevan por un camino de nostalgias e identidad local. Lidia es la esposa de Mario que trabaja en el matadero, ella lo engaña con Tono, la promesa del barrio que juega bien al fútbol. Los amigos, las vecinas, el cura, la madre de Mario que vende achuras y le va con el cuento y un sin fin de personajes nos muestran un San Vicente que Miguel Iriarte conoció como la palma de su mano.



La alegría y la tristeza, el humor cordobés y la tragedia nos describen y pintan tal cual somos. La luna nueva presagia otro carnaval y en esa penumbra un nuevo femicidio nos subyuga, el de Lidia, uno más, Ni Una Menos.

En escena: Diana Lerma, Gabriela Macheret, Pablo Tolosa, Oscar Mercado, Lautaro Metral, Gabriel Coba, Gonzalo Tolosa, Victoria Monti, Florencia Rubio, Patricia Rojo, Silvia Pastorino, Lucia Nocioni, Cecilia Román Ross, Adrián Azaceta, Gabriela Grosso, Actor invitado: David Cuaglia

Dramaturgia: Miguel Iriarte. Dirección: Julieta Daga. Edad Recomendada: mayores de 13 años. Duración: 70 minutos. Sala Carlos Giménez

Domingos infantiles

Domingos 23 y 30 – 11hs. “Giro, calesita de estaciones”

Teatro Estable de Títeres

Dos titiriteros ponen en marcha una máquina que gira y gira... y en las vueltas pasan los días y las noches: florece la primavera, se escucha el bullicio del verano, luego el otoño y sus hojas coloridas y con la nieve blanca y tranquila llega el invierno… Giro, un caballito de madera, recorre las estaciones como quien pasea entre los juegos de una calesita.

Autor y Dirección: Hernán Danza. Titiriteros: Santiago Mateos - Hernán Danza - Rocío Oyarzún.

Edad recomendada: de 1 a 5 años. Duración: 30 minutos. Entradas: $4.000 -Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Azucena Carmona

Domingos 23 y 30 – 17hs. “Invisible”. Comedia Infanto Juvenil



Versión libre del “El traje nuevo del emperador” Cuento de Hans Christian Andersen. Vicente y Prudencio, dos ordenanzas del Teatro tienen un día como cualquier otro. Pero por una extraña casualidad se encuentran en problemas cuando deben interpretar ellos mismos una obra de teatro para los espectadores que no han podido ver. Así, relatan la historia del Emperador vanidoso que es engañado por dos astutos estafadores. A través del humor, el juego teatral y la complicidad con el público, la obra explora la ilusión, la verdad y la apariencia, cerrando con un giro inesperado.

Dramaturgia: Xavier del Barco. Dirección: del Barco – Parolini. En escena: Xavier del Barco, Pedro Parolini.

Edad recomendada: + de 7 años. Duración: 45 minutos. Entradas: $4.000 - Disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro. Sala Azucena Carmona

Tejiendo Infancias

Domingos 23 y 30 de 11 a 14hs.



La Agencia Córdoba Cultura a través del Teatro Real comparte que los domingos de 11 a 14hs., San Jerónimo 66, con entrada libre y gratuita para todo público, se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, con espacios y rincones ornamentados para ellos.

El hall del Teatro Real y el espacio externo, incluyendo la fachada, serán el escenario donde transcurrirá esta escena, se transformará entre telas, objetos, juguetes y tejidos para recibir y para que la protagonista de los domingos sea la infancia. Se busca establecer un espacio creativo y artístico para las infancias todos los domingos de marzo a noviembre en San Jerónimo 66, ampliando la programación habitual de los fines de semana infantiles. Se intenta complementar esta jornada artística con ámbitos creativos, donde los niños y niñas sean protagonistas de actividades lúdicas, pero con una perspectiva artística; y que ellos puedan apropiarse de estos lugares públicos como lo es el Teatro Real.