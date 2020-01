La cuestión rebotó rápidamente por todo el país. Es que Rodrigo Brizuela y Doria, intendente de la riojana localidad de Chilecito, “blanqueó” el monto de dinero que le solicitaron desde el entorno de Abel Pintos para realizar una presentación en el tradicional festival Navidad en los Cerros.

Aunque la versión y la reunión con el municipio fue desmentida por la producción del artista, el mandatario ratificó que le solicitaron “100.000 dólares” para cantar 40 minutos.

"Me parece una cosa muy loca que cante unos minutos y luego se vaya a casa con seis millones de pesos. Así nunca van a surgir nuestros artistas si no los valorizamos. Soy enemigo de ese tipo de festivales, el éxito pasa por otro lado. El municipio no está para hacer eventos. El Estado está para brindar soluciones", sentenció, agregando que del evento participarán sólo músicos locales.

Indicó que, con el dinero que le solicitaron, resolvieron “comparar una ambulancia”.