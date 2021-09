En la mañana de este jueves Mirtha Legrand fue internada en el Instituto Mater Dei por manifestar malestares físicos.

Permanecerá allí al menos 48 horas hasta que se evalúe la arritmia que se le detectó.

El cuadro no sería de gravedad y aún no se dio a conoder ningún parte oficial. Se especulaba con que tal vez sería necesario colocarle un stent lo que aún no puso ser confirmado.

Recordamos que a fines de agosto la conductora, de 94 años de edad, volvió a su programa del sábado a la noche para suplir a Juana Viale, su nieta, quien concuce en los últimos tiempos. En esa oportunidad comentó que estuvo 300 días sin salir al balcón siquiera, lo que no le había hecho bien, según sus propias palabras.

Textual

“Acá estoy. Con un poco de nervios porque hace un año y medio que no hago televisión ”, dijo en su ingreso y agradeció el cariño recibido a lo largo de toda su ausencia televisiva. “300 días sin salir de mi casa ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien ”, comentó la diva que se preocupó por su situación anímica y le consultó a un especialista.

“Soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta disfrutar la vida. Estaba tan mal que llamé a un neurólogo y le dije que quería volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? 'Trabaje'. Así que aquí estoy, es la mejor terapia ”, concluyó.