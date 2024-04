Regresa al escenario del Sindicato de Maravillas “Othilio, el Mozo del Venecia”, una comedia oscura del Teatro Minúsculo sobre la tragedia de “Otelo” de William Shakespeare.

“Othilio” se presenta con funciones este viernes y sábado a las 21 horas. En el mes de mayo, se exhibirá los días jueves 2, viernes 3, miércoles 22 y jueves 23 a las 21 horas.

Las entradas anticipadas se consiguen en $5000 en Antesala.com.ar.

La obra cuenta con la dramaturgia de Jorge Monteagudo. En escena: Liliana Angelini, Marcelo Arbach, Ana Balliano, Xavier del Barco, Lorena Cavicchia, Valentina Calvimonte, Gonzalo Dreizik, Carlos Lima y Jorge Monteagudo. Música en vivo de Enrico Barbizi.



Durante el 2023 la obra se presentó en la sala cultural de Libertad 326, con una gran convocatoria en todas las funciones. Jorge Monteagudo brindó una entrevista a Cba24N, donde compartió cómo surge la idea de hacer una obra con guion escrito previo, lo que modifica las tradicionales características del Teatro Minúsculo: “Siempre apostamos por desafíos. Trabajar con la técnica de la improvisación nos permite aproximarnos a materiales diferentes cada vez con la dinámica particular de que esa experiencia no se vuelve a repetir, tanto para el público como para nosotros".



El dramaturgo y director de Othilio, también expresó: "Hemos trabajado sobre diversos materiales que funcionan como disparadores creativos: literatura, películas, series de televisión o nuestro propio entorno tomando sucesos, noticias o hechos resonantes -históricos o actuales-, que funcionan como componentes intertextuales para generar diversas capas de sentido. El enfoque suele tener elementos paródicos y satíricos que son trabajados mediante multiplicidad de recursos actorales y escénicos”.



Tensiones en el Venecia Pub: intrigas, romance y rivalidades en escena



En la sinopsis de la obra, se destaca “En el Venecia Pub se aproximan nuevos desafíos. Thiago, su comediante residente, compite por el puesto de encargado con Othilio, el jefe de mozos, que luchará por regular sus emociones mientras mantiene en secreto su romance con Desdémona, la cantante de jazz. Thiago empleará todos sus recursos dramatúrgicos para lograrlo, aunque tenga que sembrar desconfianza, discordia, celos y lleve a Othilio a un desenlace sin retorno”.



La mirada de Shakespeare sobre nuestros comportamientos nos interpela desde 1622 hasta la actualidad y parece ser inherente a nuestra condición de seres humanos. Si nos preguntamos ¿Qué vuelve clásico a un clásico? podríamos llegar a la conclusión que es nuestra propia miseria que se repite en un eco que rebota sin desvanecerse.

Espectáculo ganador del Fondo Estímulo a la Actividad Teatral Cordobesa 2022/2023. Esta obra cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.



“Othilio” cuenta con diseño de iluminación de Rafael Rodríguez. Asistencia y operación técnica: Claudia Caminos. Vestuarios: Miriam Lesin y Yanina Pastor. Realización escenográfica: Aníbal Arce. Fotografía: Daniel Santos. Diseño gráfico: Santiago Guerrero. Dirección, puesta en escena y producción general: Teatro Minúsculo.

Sobre el Teatro Minúsculo



La compañía nace en el año 2001 en la ciudad de Córdoba, Argentina. Es un colectivo de producción teatral que centra su trabajo en la búsqueda de nuevos lenguajes teatrales y aspectos creativos ligados a la improvisación. Sus diversas producciones se caracterizan por su particular sello personal determinado por el cruce de estéticas y lenguajes escénicos.

“Desde 2001, la compañía realiza Piezas Teatrales de Combustión Espontánea slogan que inventamos para definir nuestra propuesta cuyo eje es el trabajo de los actores y actrices como generadores de poéticas particulares. Como el objetivo no es la ocurrencia actoral sino generar mundos con recursos mínimos, decimos que No es improvisación, es Minúsculo”, expresa el Teatro Minúsculo.



“Para Othilio, el Mozo del Venecia partimos de un texto previo y un proceso de ensayos sistemáticos donde el eje fundamental continúa siendo el trabajo actoral. Es nuestra primera producción para espacio teatral donde se parte de una dramaturgia previamente escrita abordando la versión dramática de un clásico. Por tal motivo decimos que: No es Minúsculo, es una Comedia Oscura Extra Large”, detalla la compañía sobre la obra que vuelve al Sindicato de Maravillas.