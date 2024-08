Según trascendió, varias personas han sido acusadas en relación con la muerte accidental por sobredosis del actor Matthew Perry, según fuentes policiales. Perry, de 54 años, fue hallado boca abajo en la zona climatizada de su piscina en su residencia en Pacific Palisades el 28 de octubre de 2023.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles determinó que su fallecimiento fue causado por los efectos agudos de la ketamina, un anestésico con propiedades psicodélicas.

Según el sitio TMZ, al menos un médico fue arrestado junto con varios traficantes que colaboraron en la obtención y entrega de ketamina a Perry. Las detenciones ocurrieron en el sur de California la madrugada de este jueves, informaron las fuentes. Se espera que los fiscales federales presenten una acusación formal más tarde en el día, detallando los cargos contra este individuo y los demás implicados.

El caso de la muerte de Matthew Perry: las celebridades involucradas

De acuerdo con el reporte, las autoridades obtuvieron una orden de registro para Brooke Mueller, ex pareja de Charlie Sheen, quien había estado en un centro de tratamiento junto con Perry. No obstante, según la investigación, ella no está vinculada con los arrestos. Durante la investigación, las autoridades identificaron a otras celebridades involucradas en la escena de las drogas en Hollywood.

En mayo, la policía de Los Ángeles informó que estaba colaborando con las autoridades federales para investigar la procedencia de la ketamina consumida por Perry.

La ketamina ha sido una droga popular en las fiestas durante décadas, y en años recientes ha mostrado potencial como tratamiento alternativo para la depresión. Un número creciente de clínicas la ofrece como infusión o inyección para tratar diversos problemas de salud mental.

Perry estaba recibiendo terapia de infusión de ketamina para tratar la depresión y la ansiedad, pero su última sesión tuvo lugar algunas semanas antes de su fallecimiento. El médico forense señaló que la ketamina encontrada en el sistema de Perry "no podría provenir de esa terapia de infusión" debido a su corta vida media.