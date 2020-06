Jagged Little Pill fue un gran disco de la canadiense Alanis Morissette y marcó un antes y un después en su carrera y en la delimitación de su estilo propio.

Fue lanzado en junio de 1995 y se convirtió en un clásico de la década. Contenía 12 canciones y uno de sus cortes de difusión más aceptados fue Ironic. Esa canción que con mucho contenido de prosa, hablaba de las ironía de la vida, estaba acompañado de un video en el que veíamos a Alanis duplicadas en un viaje en auto.

Sin dudas, en épocas en las que MTV lideraba marcando qué era lo más visto en materia de videos musicales, la ungió como favorita.

De ese disco, surgieron otras canciones como Hand in my Pocket o You Oughta Know - un himno del despecho con la participación de Flea en el bajo- o Forgiven -la canción rebelde de la chica católica-.

Para celebrarlo, la canadiense liberó una nueva versión de Ironic Remasterizada y en 4K que no podemos dejar de escuchar si por esos años comenzábamos a indagar en sonoridades foráneas para forjar nuestros gustos.