La hija del famoso cantante, actor y bailarín puertorriqueño, se volvió viral al publicar en sus redes un vídeo interpretando "Let it be" de The Beatles.

Isadora tiene 22 años y se grabó cantando esta canción, causando furor por su talento.

Isadora y Lorenzo son los hijos que Chayanne tuvo con Marilisa Maronesse.

El video tuvo 1.520 comentarios y mas de 140 mil reproducciones. Hace unos días también había publicado la canción "No hay nadie más" de Sebastián Yatra.

Mirá el vídeo de "Let it be":