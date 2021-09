J Balvin dará un show en vivo por TikTok

El artista colombiano se presenta con un recital en vivo a través de la aplicación TikTok el 12 de septiembre a las 19 horas.



J Balvin es el músico latino más popular en TikTok. Con más de 17 millones de seguidores en la plataforma, supo adoptar plenamente el formato para promocionar su música y mostrar todo sobre su personalidad.

El show está previsto que dure una hora con temas clásicos, y canciones del esperado álbum “Jose” en el que colaboró con artistas de la talla de Skrillex y Khalid.

Marcado por la creatividad visual y el alto valor de producción, el concierto abarcará sencillos recientes como “Un día”, que ya cuenta con más de 400 millones de visualizaciones; “¿Qué Más Pues?“, una colaboración con María Becerra que fue tendencia en TikTok y superó el millón de creaciones de videos; y el nuevo hit “Qué Locura“.

“Amo TikTok y ver todas las cosas increíbles que hacen mis fans con mi música como soundtrack”, declaró J Balvin. “Se siente espontáneo e interactivo, de una manera que no me había sentido con mis fans en mucho tiempo. ¡Me inspiro cuando abro TikTok para ver lo que están haciendo y me anima a encontrar nuevas formas de presentar mi música y mantener las cosas frescas!”.

“Jose” es el proyecto más personal de Balvin hasta la fecha y su presentación oficial será el 10 de septiembre a través de Universal Music Latino.

El show, Jose x TikTok, se transmitirá en la cuenta de TikTok de J Balvin (@jbalvin) dos días después de su lanzamiento.

(Fuente elplanetaurbano.com)