El cantante colombiano J. Balvin contó que es positivo Coronavirus. "Me pegó bien duro" agregó sobre los síntomas que el Covid19 causó en su organismo.

El músico que fue premiado con cinco galardones por su disco Colores el jueves en los Premios de la Juventud 2020 recibió los reconocimientos desde su casa, vía streaming. Se lo escuchó rondo, bastante cansado donde aprovechó para contar que tiene el virus y aparte envió una advertencia: "Me siento muy agradecido. En este momento estoy apenas saliendo del COVID-19... Han sido días muy difíciles y muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó. Y me tocó bien duro (...) Envío un mensaje a todos los que me siguen y a toda la juventud: que se cuiden, que esto no se piensen que es ningún chiste. Aunque hay tantos cuentos mediáticos, el virus como tal sí existe y es bien peligroso"

De esta manera, el artista se suma al largo listado de celebridades que reconocieron padecer la enfermedad como Karol G, Antonio Baderas, Tom Hanks yJorge Drexler entre otros.