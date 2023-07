La última vez que vimos a Jaime Ross en Córdoba fue en 2012, cuando Canal 10 celebró sus 50 años con un gran show en el Orfeo Súperdomo donde actuaron el uruguayo y Peteco Carabajal.

En esta gira de celebración del músico, muy elogiada en sus presentaciones previas, llega con una gran banda de 21 integrantes entre los que se destacan: Gustavo Montemurro, el Zurdo Bessio, Nego Haedo y los hermanos Martín y Nicolás Ibarburu. Ross cumplirá 70 años en el próximo mes de noviembre.

Cuando le preguntaron en Página 12 cómo armaba el repertorio Jaime Ross respondió: “hay canciones que no pueden faltar” y concluyó: "Es difícil que el público esté contento de escuchar cosas que no conoce. Y me pasa a mí también cuando voy a ver un espectáculo”.

En una primera instancia se programó este show en la Plaza de la Música, pero luego, por razones operativas se trasladó a la Sala de las Américas del Pabellón Argentina, donde todo el público estará sentado, incluso aquellos que compraron campo de pie para la anterior locación.

Se aclara desde la producción que los aistentes tendrán nueva ubicación: los que compraron por Internet obtendrán una ubicación diferente a la original y los que compraron en Edén deberán dirigirse al punto de venta para conseguirla.

Además de aquel recordado recital del 2012, Jaime Ross se había presentado en Córdoba en 2008, en show realizado también en la Sala de las Américas.

Las entradas se consiguen en edenentradas.com.ar y su punto de venta con los siguientes precios: Platea A $ 16.000 + $ 2.400; Platea B $ 14.000 + $ 2.100; Platea C $ 12.000 + $ 1.800; Pullman A $ 10.000 + $ 1.500; Pullman B $ 8.000,00 + $ 1.200.