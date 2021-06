Ed Sheeran tiene una semana ocupada con la promoción de Bad Habits, su último material discográfico.

El fin de semana conocimos el primer sencillo y ahora la promoción de este disco es una montaña rusa de emociones.

Cató con Courtney Cox, hizo el famoso baile de Mónica Geller en su propia reunión de Friends, sumó a Elton John y a Cortney en una canción para el personaje de Lisa Kudrow en Friends y ahora apareció junto a James Corden.

Primero hizo una entrevista tradicional en la que contó cómo han sido estos últimos meses como padre: "Antes me acostaba a las seis de la mañana y ahora me levanto a las 4 a.m", bromeó Sheeran. Además contó sobre su año retirado de las redes para dedicarse por completo a la paternidad y la vida familiar.

Pero como James Corden se destaca por segmentos poco convencionales, eligió con Sheeran aprender a ser Cow Boy. El resultado, un video en el que los vemos levantando excremento de caballos, intentando cabalgar, enlazar vacas y hasta cantar canciones en "country version".

¡Mirá el video!