Jamie Foxx se une a Solomun en su nuevo single y video “Ocean"

El actor y cantante Jamie Foxx y el dj y productor bosnio, Solomun lanzan en conjunto un single y videoclip llamado "Ocean". Es el adelanto del próximo álbum de Solomun “Noboby Is Not Loved”.

Ya está disponible en plataformas digitales aquí.



El maestro de la electrónica, Solomun se asoció al cantante, productor discográfico y actor de Hollywood Jamie Foxx en su nuevo single "Ocean". Combinando bombos constantes y la altísima voz llena de soul de Jamie Foxx, "Ocean" es el tipo de corte de baile sofisticado que está hecho a medida para la pista. Este es el quinto single del tan esperado segundo álbum de Solomun “Nobody Is Not Loved”, que se lanzará el 28 de mayo, después de “Tuk Tuk” con ÄTNA, “Kreatur der Nacht” con Isolation Berlin, “The Center Will Not Hold” y “Home”. El LP de doce canciones incluirá más colaboraciones con Planningtorock, Zoot Woman, Anne Clark y más.

