La 51a entrega de los American Music Awards, el show de premios votados por los fans más importante del mundo y que cada año rinde homenaje a los artistas y canciones más influyentes del momento, se suma a la Temporada de Premios de TNT y Max.



La artista Jennifer Lopez conducirá la ceremonia de los American Music Awards (AMAs) y ofrecerá una impactante presentación en vivo, en una noche que promete ser inolvidable.



El show se transmitirá en vivo por TNT y Max el próximo lunes 26 de mayo a las 21:00, desde el resort Fontainebleau en Las Vegas. La ceremonia contará con actuaciones de reconocidos artistas como Benson Boone, Blake Shelton, Gloria Estefan, Gwen Stefani, Lainey Wilson y Reneé Rapp, quienes se presentarán en vivo durante la gala.



Nominado por primera vez a los AMAs, Benson Boone traerá su dinámica presencia al escenario con la interpretación de su último single del álbum American Heart.



La superestrella ganadora de 3 AMAs Blake Shelton tendrá su actuación debut con su álbum recientemente lanzado For Recreational Use Only.



El ícono global y previamente host de los AMAs Gloria Estefan, marcará su primera actuación en los premios luego de más de 30 años, celebrando 5 décadas de su carrera musical.



La artista ganadora del AMA Gwen Stefani realizará una interpretación especial para celebrar el 20 aniversario de su álbum Love.Angel.Music.Baby, incluyendo Hollaback Girl, y una canción de su álbum más nuevo Bouquet.



Por su parte la artista country Lainey Wilson traerá al escenario una interpretación de su masivo Whirlwind World Tour.



La aclamada sensación del pop Reneé Rapp hará su debut en un show de premios en vivo con nueva música de su anticipado álbum.

Uno de los momentos más esperados de la noche será el homenaje al legendario Rod Stewart, quien recibirá el Lifetime Achievement Award en reconocimiento a su incomparable carrera y contribuciones inigualables a la música durante casi seis décadas. Stewart también ofrecerá una interpretación especial de uno de sus clásicos, marcando su regreso al escenario de los AMAs por primera vez desde 2004.



Además, Janet Jackson recibirá el prestigioso ICON Award, que reconoce su a la artista por su trabajo con influencia global en la industria de la música. Un fenómeno global y ganadora de 11 AMAs también estará en el escenario, marcando su primera actuación desde 2018.



Jennifer Lopez regresa a los American Music Awards como anfitriona y artista, encabezando una noche repleta de música y grandes momentos. Lopez adelantó su regreso durante el especial del 50º aniversario de los AMAs transmitido el año pasado y ha actuado más de 10 veces en los AMAs.



Los ganadores de los American Music Awards son votados íntegramente por los fans. La nominación se basa en las interacciones clave de los fans, como se refleja en las listas de Billboard, incluyendo ventas de streaming, álbumes y canciones, difusión en radio y resultados de giras. Estas mediciones son monitoreadas por Billboard y Luminate, el socio de datos más confiable de la industria del entretenimiento, y abarcan el período del 22 de marzo de 2024 al 20 de marzo de 2025.

Los American Music Awards, creados en 1974 por Dick Clark, son el mayor show musical de premios votado por los fans. Cada año rinden homenaje a los artistas más influyentes y canciones más importantes del momento. El evento es producido por Dick Clark Productions.

Más información aquí: https://www.theamas.com/