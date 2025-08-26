El escenario de la Sala Menor del Teatro Ciudad de las Artes recibe el espectáculo del talentoso actor y productor teatral (EnCitado Producciones), Jeremías Di Filippo. El artista lanza su segundo álbum Cambio de Piel.



El nuevo disco se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

El nuevo trabajo discográfico de Jeremías Di Filippo cuenta con 10 canciones de su autoría. La producción general del disco es de Dani Kogan, co-productor de dos temas (Mar de Gente y Repetición), Ariel Tello, en Lo prohibido, Mello Music y en En lo simple lo ves, Humberto Menseguet.



Sobre la presentación del disco Cambio de Piel



El show contará con la interpretación de todos los temas del disco en un formato íntimo y potente en la puesta en escena. También habrá algunos temas del álbum anterior "Sempiterno" y singles también disponibles en todas las plataformas digitales .



Sobre el proceso de realización de este nuevo disco, Di Filippo comparte: “Es un álbum más profundo que el anterior, que implica un crecimiento, un proceso, una transformación, una búsqueda personal, un cambio de piel. Fui mutando en la búsqueda de sonidos y en lo que quería transmitir hasta lograr este estilo que va entre el pop, lo electrónico, las baladas y guiños noventosos de sintetizadores. Creo que con Dani Kogan hemos logrado un disco sólido y en el que me siento Yo, desde el primero al último tema”.





“En cuanto al show la idea era presentarlo en un lugar contenido, mas íntimo pero que no deje de ser potente en cuanto a luces, despliegue y sonido”, dice Jeremías quien vio en la Sala Menor de Teatro Ciudad de las Artes el lugar ideal “para dar vida a este Cambio de Piel que pasa por varios estados".





El evento contará “Con un equipo tremendo de músicos experimentados que me acompañan en este nuevo ámbito que estoy explorando, ya que soy mas del palo del teatro. Me siento como niño aprendiendo y absorbiendo de los mejores para dar lo mejor, desde los músicos, corista, vestuario, luces, mi productor Dani que también va a estar en el sonido y todo el detrás. Realmente una transformación después de tanto trabajo y espero que así se vea y sienta”, finaliza Jeremías.



En el show lo acompañan Ariel Tello (Bajo), Tomás Puente (Guitarras), Nicolás Asinari (Batería) , Ailín Ontivero (Teclado), Chi Marini (Coros), la participación especial de Humberto Menseguet (Guitarra) y Dani Kogan (en Sonido y Beats).





Para ir:

El show se presenta el 7 de septiembre a las 18.00 en el Teatro Ciudad de las

Artes (Av. Pablo Ricchieri 1955).



Las entradas se consiguen en Autoentrada o Boletería del Teatro.

Anticipadas $18.000 hasta el 6 de septiembre. Luego a $22.000 el día del show.