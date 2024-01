Joaquín y Nelson estuvieron como invitados en el programa “La Música de Universidad” , con la conducción de Soledad Winter y la Operación Técnica de Celeste Pereyra.

Joaquín vive en Sampacho, Río Cuarto. Es operador y locutor de radio en su localidad, mientras que Nelson es estudiante de Comunicación Social.

En diálogo con Cba24N, Joaquín Cappellini nos cuenta: “En el 2018 estudié en el Cispren en Córdoba y me recibí de operador. Me dejo una linda experiencia y estoy orgulloso de lo que he logrado”. “Con esta pasión comencé de chico conociendo las radios de mi pueblo, Radio Sampacho que continúa hasta hoy. Luego hice pasantías en una señal, me costó mucho que me abran las puertas en los medios de comunicación. Una radio me acepto y estuve trabajando durante 3 años hasta fines del 2021”, explica Joaquín.



El operador continúa relatando su trayectoria en la carrera que eligió para desarrollar su profesión: “Después me fui de ese medio de comunicación porque quería fundar mi propia radio. Estuve mucho tiempo ahorrando dinero para comprar todo el equipamiento para transmitir desde mi pueblo. Entonces empecé a retransmitir Urbana Play, hice un acuerdo con esta radio y durante todas las mañanas tengo mi programa “Los más buscados” que se puede escuchar de 9 a 12 horas”.



Sobre las características de su programa, Joaquín nos comparte: “Es desestructurado, tratamos de divertirnos y transmitir alegría a nuestros oyentes”.

“Desde chiquito siempre me gustó la radio, no sabía bien si quería ser locutor u operador hasta que decidí ser Operador Técnico. Las radios de Sampacho tienen todo junto, el locutor tiene la consola junto al micrófono entonces comencé a interesarme por la locución, para llevar adelante mi carrera”, describe Joaquín con gran entusiasmo y tranquilidad de estar en el camino correcto para desarrollar su vocación.

580 AM Radio Universidad: una inspiración para Joaquín

Joaquín Cappellini es fiel oyente de 580 AM Radio Universidad: "La escucho desde chico. Me gustaron programas como "¿Qué presente usted de mí?" con Max Delupi, “Mirá quién habla” con César Barraco y el Informativo “Córdoba Noticias”, entre algunas de las propuestas clásicas de la 580 AM".

Algunos envíos ya no se emiten y Joaquín se emociona al recordar su programación favorita. También, detalla cómo la señal universitaria ha sido una inspiración para fundar su propia emisora en el pueblo de su residencia.

Escuchá la entrevista a Joaquín y Nelson en 580 AM Radio Universidad: