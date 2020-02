El fin de semana pasado, el guitarrista John Fruscinante volvió a la banda Red Hot Chili Peppers. El 15 de diciembre de 2019 la banda publicó en su sitio oficial el regreso del guitarrista John Frusciante y la despedida de Josh Klinghoffer, quien había estado con la banda californiana los últimos 10 años, después de la partida de John.

El show fue un evento conmemorativo por el recientemente fallecido Andrew Burkle, organizado por la fundación de Tony Hawk.

El grupo interpretó canciones como “I Wanna Be Your Dog” y “Not Great Men” de Gang of Four. También tocaron hits propios como «Give it away» y «Californication».

Frusciante se unió a Dave Navarro para tocar un set de Jane’s Addiction. Dave también fue parte de los Chili Peppers, en reemplazo de John para el disco de One Hot Minute.

Actualmente, Red Hot Chili Peppers se encuentra en un nuevo álbum junto a Frusciante.

Mirá el vídeo: