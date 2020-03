A medida que avanza el Coronavirus, son más las noticias de celebridades que dieron positivo al test.

En las últimas horas, el músico uruguayo Jorge Drexler -que además es médico- contó que pasó por la enfermedad junto con su esposa, la actriz española Leonor Watling.

Semanas atrás, Drexler se encontraba de gira en América Latina y estando en Costa Rica suspendió sus recitales y volvió a España donde vive con su familia. Antes de eso, escribió una canción titulado Codo a Codo para hacer frente a esta pandemia.

De acuerdo a su relato, primero su esposa empezó a manifestar los síntomas y estuvo aislada en una habitación de su casa. La semana siguiente fue el mismo Drexler quien cayó. De todos modos, aseguró que ambos experimentaron la versión "suave" del virus.

En sus declaraciones, el músico aseguró: “Me gustaría decir que de esto se sale. Gran parte de los que pasamos por esta enfermedad podemos decir que no es una enfermedad fuerte en muchos de los casos. Hay que tener serenidad en este momento, de la misma manera en la que no hay que comprar a lo loco. Los hospitales son para la gente que los necesita, que son las personas mayores o con enfermedades previas. Los hospitales están saturados: nosotros no fuimos a consultar, lo hicimos desde casa. Quiero mandarles un abrazo a los amigos que han perdido seres queridos. Casi todos los días tenemos noticias de una persona cercana”.