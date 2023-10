Ya están a disposición de lectores curiosos nuevos relatos con la firma de Jorge Kasparian.



Se trata de “333” y “Últimas Imágenes de Siboldi”, donde el autor reúne textos sobre fútbol cordobés, rock argentino y amistades barriales.



El periodista Juan Cruz Taborda y el médico pediatra Enríque Orschanski son algunos de los protagonistas de los libros.



Los libros pueden adquirirse , en este link.



Muchas historias para contar y compartir

El autor brindó una entrevista a Cba24N, donde comparte cómo surgió la idea de los nuevos libros: “Hace 3 o 4 años yo arranque escribiendo un texto que me divirtió mucho, tengo una memoria de elefante y arme una lista con historias con personas de verdad, algunos están y otros no. Algunos de los que viven todavía son grandes amigos y van a estar esta tarde en la Casona Municipal”.



“Empecé a escribir historias, junté unas 35 o 40, algunas las fui publicando en mi muro de Facebook y ví aceptación de la gente, les gustaba, comentaban y me pedían que escribiera más”, cuenta entusiasmado el escritor.

En su camino en la escritura, Kasparián cuenta con muchos amigos que lo ayudaron para concretar sus nuevas obras. Diego Vigna es Doctor en Comunicación Social y lo guía en esta labor. El autor explica que juntos seleccionaron 22 relatos.



Luego, habló con Juan Cruz Varela Taborda y le pidió que escribiera el prólogo. El Doctor Enrique Orschanski también participó en el prólogo de unos de los libros. Ambos amigos, son algunos de los protagonistas de sus textos, y estarán acompañándolo este miércoles en el lanzamiento de sus libros.



Jorge Kasparián nos cuenta el proceso de realización de sus libros “333” y “Últimas Imágenes de Siboldi”:





Kasparián describe otra de las particularidades de sus libros. Sobre “333” cuenta que hace referencia a su fábrica de remeras, que se encuentra en Martín García 333. “La tapa es la puerta de mi fábrica de remeras, desde hace más de 30 años, que es del trabajo que vivo. Es mi ingreso”.

“El objetivo del libro fue que, por un lado los textos no quedaran en un simple word, así como los músicos graban un montón de demos y luego sienten la necesidad de grabar un disco. Yo entendí que los textos no deben quedar en un Word o en el muro de Facebook sino formar parte de un libro. Lo terminé en pandemia y no se pudo presentar. Segui escribiendo, seleccionamos otros 22 cuentos, hicimos todo el proceso, buscamos la tapa y finalmente elegimos esa foto de un edificio que está en barrio Cofico en las calles Campillo y Avellaneda”, detalla el autor de los libros.



“Elegimos la tapa y estuvimos dando vuelta con los nombres. Tincho Siboldi también es muy amigo mío -juntos hicieron La Biblia Spinetteana, con José Avila en 102.3 FM- y me pareció muy piola ponerle “Últimas imágenes de Siboldi””, explica Jorge.



Finalmente, el escritor y empresario textil habla sobre su proyección en el arte de la escritura: “Mi objetivo es poder seguir escribiendo, que los libros lleguen a las 500 personas que van a tener su ejemplar… y poder seguir haciendo más de estos libros porque hay muchas historias para contar”.