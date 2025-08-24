El próximo miércoles 27 de agosto a las 12:30 horas, en la Sala de Arte del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, ubicada en Obispo Trejo 104, ciudad de Córdoba, se llevará a cabo la inauguración de la muestra “Habitar el gesto”, del destacado profesor y artista Jorge Torres.

Esta exposición reúne una selección de pinturas recientes, síntesis del camino estético y conceptual que el autor ha transitado a lo largo de su trayectoria. En ellas, la huella del tiempo pictórico se hace presente como gesto vivo, donde cada trazo se ofrece como una meditación plástica sobre la materia, la percepción y la memoria del paisaje.

Torres despliega un lenguaje visual contemporáneo, donde la pincelada —lejos de disolverse en la mímesis— se afirma como elemento expresivo autónomo. Su pintura no disimula el proceso: lo celebra. La mancha, el color y el ritmo compositivo construyen un territorio simbólico que, aunque remite al paisaje, trasciende lo geográfico para devenir emoción y pulsión poética.

En “Habitar el gesto”, el paisaje se convierte en campo de resonancia interior, tamizado por la mirada subjetiva del autor. Su paleta, de acentos audaces y modulaciones sutiles, convoca a una experiencia sensorial y contemplativa, activando la sensibilidad del espectador desde una propuesta estética que es, a la vez, existencial.

La muestra podrá visitarse hasta el 7 de noviembre del corriente año, en la Galería de Arte del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, espacio que ha sido declarado de interés cultural por la Agencia Córdoba Cultura, la Legislatura provincial, la Municipalidad de Córdoba y el Honorable Concejo Deliberante.