Juan Falú y Silvia Pérez Cruz presentan Lentamente en Córdoba: “Vamos a cuidar estas canciones”

Voz y guitarra y nueva vestimenta, nuevos aires -ibérico, quizá algo flamenco- para un repertorio de la música popular latinoamericana que va de Atahualpa Yupanqui (con Piedra y camino) a Pixinguinha (con Carinhoso).

La propuesta íntima de Juan Falú y la catalana Silvia Pérez Cruz (el dúo se metió a estudio y grabó el disco “de un tirón”) se despliega con una gira por la Argentina, que tendrá escala en Studio Theater (Rosario de Santa Fe 272) hoy jueves 19 de diciembre. ¿Qué contienen estas canciones? A eso se referirán los artistas.

En 2022 Falú estaba en Madrid, tocando en Café Berlín -el tucumano de 76 años salta de boliche en boliche, de sala en sala, ¿con una jovialidad que sólo habilita la música?- cuando Pérez Cruz se presentó un poco de improviso e improvisando salieron versiones de “Oración del remanso” (Jorge Fandermole) y “La nochera” (Jaime Dávalos), otras dos canciones que componen Lentamente, un disco que circula sin urgencias desde la progresión interpretativa de la catalana y el apoyo armónico de la guitarra de Falú, siempre oportuno, reflexionando con precisión sobre las historias que las canciones proponen.

“Escucharlo es de una belleza que me llena, me sorprende, me emociona. Sus contrapuntos, sus silencios, cómo cuenta lo que cuenta y el peso infinito de lo que no toca”, dice Pérez Cruz sobre su compañero de gira

¿Hubo trabajo de arreglos o las versiones surgieron un poco como se decía más arriba, “de un tirón”?

Pérez Cruz- Más que de un tirón, como si la idea indicara que no hubo cuidado, las versiones surgen de una conversación, una charla donde cada uno pudo compartir lo aprendido. No hay arreglo más que una respiración en silencio, una idea de “vamos a cuidar esta canción”, “vamos a darle lo mejor que tengamos”.

“Estoy cantando un repertorio que tampoco es de mi tierra y eso me lleva a pensar en la importancia de la emoción para poder conectar, a pesar de no conocer el territorio ni tener esas memorias. El puente es la emoción. Cada concierto es una nueva conversación, no por falta de interés, de querer dedicar más o menos tiempo, sino porque se entiende que el material es muy nombrable”, agrega la catalana sobre el repertorio que compone Lentamente.

La presentación en vivo de Lentamente tiene lugar este viernes 13 de diciembre en el ND Teatro de Buenos Aires y volverá a replicarse el lunes 16 en el Teatro Alberdi de Tucumán (Colón 1559); el martes 17 en El Teatrino de Salta (Latorre 1211); el jueves 19 en el Studio Theater de Córdoba (Rosario de Santa Fe 272); el 2024 se despide el sábado 21 en Fermín Arte de Autor, ciudad de Merlo, San Luis.

-Se sigue del disco una idea de cierta morosidad del tiempo, el detenimiento ante el silencio que separa nota de nota y que hace a la naturaleza de la música en sí, en un momento donde todo parece urgente. Siempre es interesante escucharlo reflexionar sobre estas cuestiones…

Falú- Podríamos hablar del silencio, del paso lento como una necesidad casi de resistencia cultural, frente a un vértigo que tiene mucho que ver con la esencia del consumismo: si se consume vertiginosamente aparecen nuevos productos. Y eso se va transformando en un modo de vida, un modo de estar, de alimentarse, de cantar. Entonces, simplemente, aparece la pausa y el silencio como una necesidad interpretativa, como algo inherente al mensaje que uno quiere dar y que no está del todo planificado.

Falú ha trabajado con mujeres de distintas edades, tendencias estéticas, estilos. El trabajo junto a Liliana Herrero, extenso y todavía en acción, su disco y espectáculos junto a Nadia Szachniuk, actualmente el proyecto junto a Pérez Cruz.

¿Qué cosas puede decir del trabajo junto a estas intérpretes?

Falú- Es algo que yo también me pregunto, porque efectivamente tuve muchos encuentros con mujeres; no sólo musicales, sino a nivel de proyectos. Guitarras del Mundo lo hice con una compañera, hice la carrera de folklore y tango en el Manuel de Falla con una compañera, e innúmeros espectáculos y grabaciones. Entonces me pregunto… y se me ocurre que hay una sintonía con la sensibilidad femenina. Siempre me ha pasado algo curioso. Como músico bastante bohemio y de transitar la noche de guitarreada en guitarreada, y de haber aprendido de esa manera la música, siempre sentí que si no estaba en ese camino la presencia de la mujer, resultaba un camino sin gracia. No me preocupo por tener una explicación más psicológica, simplemente lo acepto como una realidad.

