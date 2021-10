Ocho episodios de terror sobrenatural pensado para adolescentes por la brillante mente de R. L. Stine y producidos por Disney con Seth Grahame-Smith a la cabeza. Así se construyó Just Beyond, la nueva serie de la plataforma que está disponible desde ahora y en el marco de los lanzamientos especiales del mes de Halloween.

El equipo es un dream team. Y es que R.L. Stine tiene más de sesenta libros de terror para adolescentes y es lo que se considera un autor de culto. Sus historias se han hecho populares en libros -como la saga Goosebumps- en Comics y en la pantalla chica. La Calle del terror, esa sangrienta triología de Netflix que los argentinos abrazaron es su top ten durante septiembre, también es de su autoría. Seth Grahame-Smith por su parte es quien está detrás de otros títulos exitosos en la industria del miedo como Orgullo y Prejuicio y Zombies o La caza del vampiro.

Juntos, elaboraron estos ocho episodios que tienen el extra de conjugar terror con problemáticas de la pre y la adolescencia que dan el mismo miedo, pero que son reales y lejos, bien lejos de la ficción: bullying, depresión adolescente, conflictos de comunicación con los adultos entre otros.

Ambos autores, en la previa del estreno, hablaron con Cba24n en exclusiva sobre lo que significa Just Beyond para ellos.

Guadalupe Zamar: Después de ver todos los episodios, no puedo dejar de notar un mensaje sobre cómo los adultos y adolescentes se relacionan.Y a pesar de que los adultos no son más los superhéroes para los adolscentes, construir un vínculo fuerte y cercano y de comunicación es posible. ¿Lo pensaron así?

Seth Grahame-Smith: Definitivamente lo pensamos. Nosotros queríamos que la familia pudiera ver este show todos juntos. Y porque es Disney queríamos que los protagonistas fueran pre adolescentes y adolescentes. Fue importante pensar en cuáles son los miedos y temores que todos pasas: ansiedad, bullying, entre otros. Y quisimos pensar en la forma divertida de hacerlo, la forma "Just Beyond".

R. L. Stine: También quisimos que el mensaje fuera sutil, porque de verdad no queríamos entrometernos en la historia de terror.

G.Z: ¿Cómo mantienen el contacto de su parte adolescente para poder comunicarse efectivamente a ellos?

R.L.S: Esa es la parte difícil del trabajo. Tienes que estar a tono con ellos. Y yo soy un hombre mayor y no quiero sonar como si estuviera fuera de onda. Así que paso mucho tiempo "espiando" a los chicos, viendo qué usan, a qué juegos juegan, qué música escuchan. Es una parte importante de escribir para niños.

S.G.S: Yo tengo mucha suerte porque mis hijos están en esa edad, en la edad adecuada. Sólo tengo que mirarlos y me dicen "Estas equivocado" "Yo nunca diría eso" "Eso no es cool". Son los mejores jueces.

G.Z: En cada episodio hay diferentes temáticas y hasta en los nombres de los episodios encuentro guiños a otras décadas, quizás un tanto ochentosas. ¿Cómo se decidieron por cada historia?

S.G.S: Tratamos que cada episodio fuera diferente, para que el público se encontrara con distintos sabores. Brujerías, alienígenas, institutos macabros.

G.Z: ¿A qué le temen ustedes como adultos?

S.G.S: Buena pregunta. No me gustaría ver un show de esos. Le tengo mucho miedo a la independencia de mis hijos y a esto de que cada vez me necesitan menos.

R.L.S: Me pasa parecido y eso que mi hijo más pequeño tiene 41 años.

G.Z: ¿Vamos a ver más allá de estos ocho episodios?

R.L.S: Siempre queremos generar más shows. Cuando iniciamos Goosebumps hace 30 años dije "Hagamos uno o dos" y aquí estamos, tres décadas después haciendo más.

Just Beyond es una serie adictiva para la familia. Cada episodio se encadena con inteligencia entre el terror de la ficción y mensajes que atraviesan las problemáticas adolescentes y familiares. Con algunos detalles que nos trasladan al pasado y nos recuerdan aquellos episodios de la dimensión desconocida, repite una fórmula efectiva con mucho de novedad.

La serie puede verse desde hoy en Disney +.

¡Mirá la entrevista!