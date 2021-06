"Quiero agradecer a todos los que me acompañan y que me motivaron para hacer mi primer videoclip. Canto desde 2004 y nunca había hecho uno. Me genera muchos miedos", aseguró Karina "La Princesita" en una transmisión en vivo para redes minutos antes de subir al éter de internet Pirata.

El hecho en un mundo gobernado por la industria audiovisual parece casi una fake new, pero el cambio parece haber brindado frutos porque la canción con video se volvió tendencia en nuestro país.

Con la participación de Facundo Mazzei, Pirata nos traslada a escenarios españoles y ritmos latinos, una nueva búsqueda sonora de esta artista que vocalmente, tiene mucho que ofrecer.