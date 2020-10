En la madrugada del jueves, el líder de La Banda de Carlitos (LBC), Kesito Pavón, fue hospitalizado en el Sanatorio Frances, del barrio Alta Córdoba, por falta de aire.

El cuartetero había informado el lunes pasado, en la cuenta de Instagram de la banda, que había dado positivo en Covid-19.

"La verdad no quería contar nada, para que no se preocupen... Pero ya salió por varios lados y mucha gente se preocupó. Y la verdad me dió Positivo de Covid 19 estoy bien de SALUD solo fue unos días de FIEBRE nada más.... Muchas gracias por

los mjes y los que publicaron en páginas de Chimento Y de Cuarteto por desearme buena recuperación. Solo decirles que se cuiden y Dios Me los BENDIGA.... Buena recuperación. Keso LBC", decía el mensaje.

Instagram (@labandadecarlitosok)

Sin embargo, el cuadro del artista se agravó los días siguientes a ese posteo. Por ello, ahora, se encuentra con asistencia respiratoria en terapia intensiva.