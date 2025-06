Los escenarios más emblemáticos de Argentina se preparan para recibir la visita de importantes figuras de la música internacional.



Conocé los artistas que se pueden disfrutar:

My Chemical Romance

El show de la banda emblema emo, está agendado para el 1 de febrero de 2026 en el estadio Huracán. Estarán acompañados por The Hives como invitados especiales.



La venta de entradas se lanzó este viernes 27 en LivePass.



Beto Cuevas

Beto Cuevas suma una nueva fecha en Buenos Aires por entradas agotadas. El cantante chileno agregó una segunda función en Buenos Aires: se presenta el 12 y 13 de septiembre en el Teatro Ópera, en el marco de su gira “Beto Cuevas Acústico”, un emotivo homenaje al MTV Unplugged de La Ley.



Actualmente el músico se encuentra visitando la Argentina. El exlíder de La Ley también trabaja en un nuevo single junto a la artista argentina Luz Gaggi. Juntos grabaron una versión de “El Duelo”, que se lanzará el 9 de julio a las 21 horas en todas las plataformas digitales.

Guns N´Roses

Guns N' Roses agotó las entradas para el show del 17 de octubre. Hay nueva fecha para todos los fanáticos para el 18 de octubre y las entradas ya están a la venta. Se consiguen en el sitio Allacces.com.ar

Kylie Minogue

La artista pop australiana Kylie Minogue vuelve a la Argentina, luego de 17 años de su último show en el país.

La reina del pop promete un espectacular show con todos sus hits y coreografías increíbles y glamurosas. El concierto está programado para el 7 de agosto en el Movistar Arena. La artista llega en el marco de su internacional “Tension Tour”, donde repasa sus canciones clásicas más los últimos éxitos.

Las entradas se consiguen en movistararena.com.ar

Jesse & Joy

El aclamado dúo mexicano de pop latino vuelve a Buenos Aires para presentar su gira El Despecho Tour, el próximo 2 de septiembre en el Movistar Arena. La gira también incluirá shows en Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, como parte de su recorrido por Sudamérica.



Con una trayectoria que incluye premios Grammy, múltiples Latin Grammy y éxitos como “¡Corre!”, “Dueles” y “La de la mala suerte”, Jesse & Joy prometen una noche cargada de emoción, romanticismo y grandes hits. Una experiencia imperdible para fans de todas las generaciones. Las entradas se consiguen a través de movistaraena.com.ar

Katy Perry



La super estrella pop llegará el 9 de septiembre de 2025 al Movistar Arena con "The Lifetimes Tour", presentando su nuevo disco y todos sus clásicos.



Entradas a través de movistararena.com.ar

Lionel Richie

El legendario artista regresa a la Argentina con su tour “Say Hello to the Hits!”, el próximo 11 de septiembre en el Movistar Arena.



Con una carrera que abarca más de cinco décadas, Richie es una de las voces más icónicas de la música internacional. Desde sus inicios con The Commodores hasta su explosiva carrera solista, ha dejado huella con clásicos como Easy, Hello, All Night Long y Say You, Say Me (ganadora del Oscar a Mejor Canción Original).

Una noche para cantar, bailar y revivir grandes momentos junto a uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos. Entradas a través de movistararena.com.ar

Iggy Pop

El padrino del punk vuelve a Buenos Aires para un show cargado de potencia, historia y clásicos que marcaron generaciones. Una cita ideal para los amantes del rock para vivir una noche única cerca de una de las personalidades más icónicas del género. El show es el 12 de septiembre.

Entradas a través de movistararena.com.ar

El Puma Rodríguez y Los Palmeras

El icónico cantante José Luis Rodríguez, El Puma, y el grupo santafesino Los Palmeras se unirán por primera vez en un escenario para presentar Una noche de oro, un espectáculo musical único e inolvidable. Nueva fecha: lunes 22 de septiembre de 2025

Entradas a través de movistararena.com.ar

Danny Ocean

Danny Ocean, uno de los grandes referentes del pop latino actual, confirma su esperadísimo regreso a Buenos Aires como parte del Reflexa Tour 2025, donde presentará en vivo las canciones de su nuevo álbum homónimo, junto a los éxitos globales que marcaron su carrera.



El concierto se presenta el 28 de septiembre en el Movistar Arena. Entradas a través de movistararena.com.ar

Il Volo

El trío italiano regresa a Argentina el 14 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires. Ofrecerán un concierto con un repertorio que incluye su reciente álbum "Ad Astra" y sus más grandes éxitos como "Grande Amore", "La Vita", "Il Mondo", "O Sole Mio" y "Granada".



Il Volo, formado por Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble, fusiona la ópera con el pop contemporáneo. Se han consolidado como uno de los grupos más destacados del pop lírico, con múltiples discos de platino y presentaciones internacionales. En Argentina tienen miles de fans y han logrado sold outs en todas sus presentaciones. Entradas a través de movistararena.com.ar

Carlos Vives

El show se presenta el 15 de octubre. Entradas en movistararena.com.ar



El cantautor colombiano, uno de los artistas más influyentes de la música latina, vuelve a Argentina con su tour El Rock de Mi Pueblo Vive. Con más de 30 años de carrera, es reconocido por fusionar vallenato con pop tropical, llevando la música colombiana a todo el mundo. Ganador de 2 Grammy y 18 Latin Grammy, ha sido distinguido como "Persona del Año 2024" por su impacto en la industria.



En esta gira, Vives rinde homenaje al movimiento musical que creó en los años 90, con el que conquistó a toda una generación. El show incluirá sus mayores éxitos, como La Gota Fría, Fruta Fresca, Pa’ Mayte y La Bicicleta, en un espectáculo vibrante lleno de energía, folclore y modernidad.

Rauw Alejandro

El reconocido artista puertorriqueño y referente de la música latina desembarcará en Buenos Aires el 18 de octubre en el Movistar Arena, con un espectáculo de nivel internacional inspirado en Broadway, donde combinará su talento vocal con una imponente producción escénica. Durante el show, presentará su nuevo álbum “Cosa Nuestra” y estrenará en vivo “Carita Linda”, el primer sencillo de su próxima producción “Cosa Nuestra 2”, una fusión de ritmos tradicionales de Puerto Rico y sonido urbano.