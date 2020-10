Desde casa armamos esta ronda para mirarnos, abrazarnos, cantarnos y sostenernos, para ser canción.

Porque especialmente en estos tiempos nos resuena el canto de Marta Gómez:

"Así se me alivian las penas

y así se me olvida el dolor,

cantando se van las tristezas

y se me alegra el corazón"

Así nos cuenta Celeste Podoroska, directora de esta agrupación coral cordobesa independiente, que sigue trabajando en remoto, creando momentos alentadores en este tiempo de distanciamiento.

La canción es : Carnavaliando, de la compositora y cantante colombiana Marta Gómez.

Carnavaliando (Marta Gómez) - Coro CUERPO CELESTE

Quíénes trabajaron en esta realización:

Arreglo coral de Darío Ferrero. Aportes musicales: Sergio Bognanno.

Arreglo de vientos: con inspiración en la versión de "Musiquita" (2009): Franco Aparicio.

Flauta traversa

Celeste Podoroska.

Clarinete

Franco Aparicio.

Malta y Zanka

Gabriel Dávila

Arreglo instrumental

Guitarra, bajo y percusión

Sergio Bognanno

Ilustraciones

Sofía Fagiano

Edición de video

Franco Aparicio

Edición, mezcla y masterización de audio

Sergio Bognanno

Co-dirección

Franco Aparicio

Dirección artística

Celeste Podoroska

----------------

Son Cuerpo Celeste:

Claudia Plizzo, Santiago Fonseca, Carla Porcel, Luciano Soria, Martín Cruzeño, Belén Sobrero, Álvaro Zavala, Marina Villa, Ana Alfonso, Natalia Samurcashiam, Esteban Rodriguez de Hoz, Iris Griselda Fernandez, Luciana Cometto, Natalia Bonansea, Gabriel Dávila, Ariel Quintero, Milagros Ledesma, Carolina Herrera, Nahuel Acuña, Cecilia Daniela Valerio, Emilse Lencina, Sofia Fagiano, Gonzalo Batule, Candela Lirio, Sergio Bognanno, Eugenia Alfonso, Franco Aparicio, Alejandra Ramos, Salma Quintar, Gustavo Ferreyra, Cecilia Johnson, Lucrecia Belviso, Andrea Ferrari, Ana Elisa Erro, Alán Haberkorn, Monserrat García, Celeste Podoroska.

¡ Seguinos en nuestras redes!

Instagram @corocuerpoceleste

Facebook @cuerpocelestecoro