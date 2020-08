Travis - The Only Thing (feat. Susanna Hoffs) (Official Video)

Travis es una banda británica de rock alternativo originaria de Glasgow, Escocia. Sus integrantes son: Francis Healy, Andy Dunlop, Dougie Payne y Neil Primrose.

El grupo presentó el video de su nuevo single “The Only Thing” feat Susanna Hoffs de The Bangles, filmado con distanciamiento social y dirigido de forma remota por Fran Healy.

“The Only Thing” es el cuarto single de su próximo álbum “10 Songs” que se editará el 9 de octubre a través de BMG TRAVIS.

Fran comenta sobre el videoclip: “Este es definitivamente mi “Covideo”. Uno de los principales requisitos previos era llevarnos a todos al mismo escenario de alguna manera e intentar capturar la espontaneidad de un dúo mientras los músicos están en diferentes ubicaciones. Antes de la filmación, le envié a Susanna videos de grandes duetos: “Summer Wine”, “I Got You Babe”, “Islands In The Stream”. Contraté a un pequeño equipo de filmación y convencí al Teatro Real de Glasgow para que nos abriera sus puertas. Dirigí el rodaje de forma remota, a través de tres teléfonos. Uno en el oído del director de fotografía, FaceTime en el monitor y un iPhone con la banda. Estoy sorprendido de que llegamos allí y resultó genial ".



Escrita por Fran Healy y coproducida por Fran y Robin Baynton en RAK Studios, Susanna nos canta en “The Only Thing”: "Eres el disco en la tienda de discos que nadie quiere comprar"; quizás el momento pop más perfecto en el catálogo de TRAVIS que incluye clásicos como “Writing To Reach You”, “Why Does It Always Rain On Me?” and “Sing”.

Cuenta Susanna: “Fran y yo nos conocimos a través de Twitter. La amistad creció a partir de ahí. Un día, me pidió que cantara con él y, sin dudarlo, estallé: "¡Sí!". Apareció en mi puerta y grabamos mi voz en la sala de estar. Colaborar con Fran y la banda ha sido un auténtico placer".

“10 Songs” es un álbum sobre la forma en que la vida llega al amor y qué hace el amor para sortear esos desafíos. Hay una sinergia y muchas de sus canciones se benefician del sentido casi psíquico de sintonización mutua que proviene de estar en una banda cuya formación no ha cambiado en toda su vida.

El álbum estará disponible como CD estándar, vinilo más Deluxe 2CD y Deluxe 2LP (vinilo rojo y azul) que incluirá 10 demos. Además de la edición limitada de 10’ de "Valentine ", la tienda oficial de la banda presenta paquetes exclusivos de merchandising de ediciones limitadas de álbumes firmadas con impresiones artísticas.

Gira en 2021

El próximo año, la banda inglesa tiene proyectada una extensa gira por su país, que incluye un gran espectáculo en The Roundhouse, en Londres.

Los fanáticos que reserven "10 Songs" en la tienda oficial de la banda hasta el miércoles 26 de agosto, recibirán acceso a una venta anticipada de boletos exclusiva. La “ventanilla” se abrirá a las 9:00 am UK el 26 de agosto y permanecerá disponible hasta que las entradas salgan a la venta general a partir de las 9:00am UK del viernes 28 de agosto.