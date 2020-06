Rebeca Godoy tiene 34 años, es madre y desde hace cuatro años ha estado en una batalla contra el cáncer de mama que ha decidido terminar de la mejor forma. Por lo tanto se decidió a abandonar el tratamiento de quimioterapia para pasar junto a su familia el tramo final de su enfermedad.

Así es que hizo una lista de deseos por cumplir y uno de ellos es pedir a Sia, su cantante favorita: obtener el permiso para grabar una de sus canciones para recaudar fondos y donarlos a la investigación del cáncer de mama.

“Quiero pedirle que nos deje subirlo a Youtube para poder monetizarlo (...) me gustaría que con lo que se monetice este video, se done a la investigación del cáncer de mama”, son las palabras con las que planteó la propuesta a la cantante australiana... quien respondió:

Rebecca Godoy you have my blessing to record and try to monetize any of my songs. I’m so sorry you’re going through this, I guess in this case I love you, go whenever you need to. ❤❤❤❤❤ #rebeccagodoy