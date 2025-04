La cantante y compositora Cristina Buarque falleció este domingo, a los 74 años. La información fue confirmada por el hijo de la artista, Zeca Ferreira, en las redes sociales.

Hija del historiador Sérgio Buarque de Hollanda y de la intelectual y pianista Maria Amélia Buarque de Hollanda, Cristina era hermana de Chico Buarque, Miúcha y Ana de Hollanda. Llevaba un año luchando contra el cáncer de mama, deja cinco hijos.

Había nacido en São Paulo en 1950 y fue bautizada María Christina Buarque de Hollanda. Formó generaciones con sus grabaciones. En los últimos años dirigió un famoso círculo de samba en la isla de Paquetá, en Río de Janeiro, donde vivía.

El hijo del artista, Zeca Ferreira, compartió una publicación en redes sociales:

“Una cantante que le repugna ser el centro de atención. ¿Cómo explicar algo así en cualquier momento? ¿Pero cómo explicarlo en este momento específico? Pero esa fue toda la vida de esta mujer, las cinco que tuvimos la suerte de tener como madre. Toda una vida de amor por su arte y por su buena sombra. `Lo mejor es el coro´, decía, y habría vivido felizmente escondida entre las voces si no fuera por su agudo instinto, su amor por hurgar en las sombras de la música brasileña en busca de pequeñas perlas intactas por el éxito, porque el éxito, en aquellos tiempos, tiene un alcance corto. Es una imagen hermosa y clara, pero difumina las otras bellezas que se perderían en las sombras si no fuera por estas personas inmunes a lo inmediato. El ser humano más íntegro que he conocido. Un faro, una líder, feroz, la jefa de todo. Descansa en paz, mamá”, cerró Zeca su sentida despedida.