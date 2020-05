La Compañía Puck se suma a la campaña #QuedateEnCasa y te invita a ver una obra de teatro en casa. El sábado 16 a las 17 en la Sala Virtual del Teatro Ciudad de las Artes.

Puedes verla aquí.

“Historia con caricias” es la obra con dirección de Cora Ferro. Se trata de una pieza musical escrita por el dramaturgo, actor y director teatral Argentino Héctor Presa, basada en “Cuento con caricia” de Elsa Bornemann y con música del gran Litto Nebbia.

Julieta, una niña inquieta y curiosa, como todos los niños de su edad, quiere que le lean un

cuento. Su madre y su abuela intentan evitarlo, porque cada vez que le leen un cuentito

Julieta no puede evitar interrumpir una y otra vez y llenarlas de preguntas; quiere saberlo

todo. El día de hoy no será diferente, sin embargo todo cambia cuando descubren que la

historia que eligió la niña las reunirá en un juego divertido, tierno y emotivo, en el que

comprenderán la importancia de expresar el afecto a quienes nos rodean; como así también

cuanto nos llena el alma recibir demostraciones de amor. Una niña, un tero, una vaca, un armadillo y un puercoespín nos mostrarán que no solo es importante aquello que sentimos sino también poder encontrar la forma de llegar al otro para demostrárselo.

Una obra llena de emoción y ternura que nos transportará por un viaje musical en donde las caricias serán el lenguaje.



Intérpretes: Nathalie Blaseotto, Iris Gomez Levrino, Cora Ferro.

Sobre la Compañía Puck

Puck es una compañía teatral creada en 2017 en Villa Carlos Paz, Córdoba. Su

misión es ofrecer una mirada sobre la realidad a través del teatro, el juego y el humor, para

conocerla y transformarla.

Esta agrupación está integrada por profesionales especializados en teatro lúdico y formativo

para públicos jóvenes, con experiencia internacional y con más de 25 años de trayectoria.

Quienes conforman Puck consideran de gran importancia el arte a lo largo de la

vida, y más aún en los primeros años de desarrollo, donde se siembra el gusto y la

valoración por las expresiones artísticas. Por este motivo desarrollan cuidadosamente el

contenido de cada espectáculo de acuerdo a la edad y necesidad de los espectadores; concibiendo a los niños y jóvenes como público sensible, no solo como un proyecto a futuro sino como una realidad presente, acabados para su edad, con sus necesidades e inquietudes propias.