La Barra se despidió de los escenarios tras 31 años de cuarteto y emoción en Córdoba. En una noche cargada de recuerdos y cuarteto del bueno, La Barra ofreció tres shows inolvidables con entradas agotadas.



La cita fue en el Quality Arena de Córdoba, donde la histórica banda ofreció recitales que marcaron el cierre de una era dentro de la música popular cordobesa.



Con un repaso de sus grandes éxitos, la agrupación liderada por Javier “La Pepa” Brizuela, Carlos de Piano y Adrián Moyano agradeció al público por más de tres décadas de acompañamiento incondicional.

Una noche de emociones y recuerdos

La Pepa, vestido con un elegante traje color crema, no pudo ocultar las lágrimas en los primeros temas de la velada y tuvo que hacer pausas para continuar. Lo mismo sucedió con Carlos de Piano, quien se mostró visiblemente emocionado al recordar el camino recorrido junto a sus compañeros y fans.



El público, que colmó el estadio, fue protagonista de una velada histórica. Muchas parejas compartieron anécdotas, como la de quienes se conocieron en un baile de La Barra y siguieron la carrera de la banda durante más de tres décadas.

Invitados de lujo

La despedida contó con la presencia de artistas invitados que le dieron aún más energía a los shows: Los Caligaris, La Monada, Banda XXI, Los hermanos Herrera, el Turco Oliva y Magui Olave subieron al escenario para rendir homenaje y sumarse a la celebración de una banda que marcó a generaciones.

Un legado que seguirá vivo

Aunque La Barra cerró su ciclo en los escenarios, sus integrantes continuarán sus caminos como músicos solistas. El legado de la banda, con himnos que ya forman parte de la cultura popular, seguirá sonando en plataformas digitales, fiestas y encuentros de amigos, manteniendo vivo el espíritu del cuarteto cordobés.

Con esta despedida, La Barra se despide de las luces del escenario, pero se queda para siempre en la memoria de su gente.



Sobre el final del show de este lunes, los músicos se despidieron de su público destacando que su música permanecerá como legado en el cuarteto cordobés, que "está disponible en plataformas digitales, a través de los discos, de la radio, sigan pidiendo nuestros temas", dijo la Pepa.

“Nosotros vamos a seguir en el corazón de ustedes a través de nuestra música”, expresó Carlos de Piano

Mirá la cobertura periodística del último baile de La Barra, de Silvina Brochero para Canal 10:

Compartimos algunos momentos de las emocionantes noches que brindó La Barra en el escenario de Quality Arena:

Los Herrera subieron al escenario para cantar “Ando buscando un amor” junto a La Barra:

El "Turco” Oliva de Cachumba también compartió escenario con La Barra:

“Amor infiel” interpretaron juntos La Barra y Banda XXI: