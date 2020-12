"Cantante y compositora súper EMO", así se define la artista en su red social de Facebook, que está lanzando su nuevo trabajo discográfico. Niki Mugneco llega con "El Nuevo Planeta", su primer álbum como solista, luego de estar 11 años junto a Finnegans. Escuchalo aquí.



"La artista muestra un trabajo discográfico minucioso, oscuro, a su vez luminoso y melancólico. Cada detalle tanto sonoro como visual se inspira en estéticas dark e imágenes cinematográficas. Lo importante para la escucha de este disco es cerrar los ojos y dejarse llevar al mundo de Nikkö que invita a animarse a viajar a destinos inciertos superando cualquier tipo de miedo y prejuicio junto a lo superfluo", se detalla en el comunicado de difusión.



La artista destaca en su canción "El aire que respires" que “Lo esencial es invisible a los ojos" con su frase “lo invencible es invisible".



Nikkö se define como observadora nocturna: "Una parte de mí está incómoda, quieta y expectante, en esa fiesta donde todos gritan, bailan y se seducen. Mientras mi mente es una deshollinadora que sube a los techos de la ciudad y viaja por la noche en busca de los aromas y brisas en un verano que todavía no me resulta acalorado. Me siento a la que no invitaron y desde la vereda veo a través de sus ventanas las luces de los veladores, observo y sigo el viaje. Cuando me pega el sol, me lloran fuerte los ojos, por eso el negro y el maquillaje, me protegen. Soy un poco la solitaria que disfruta del viento en la cara y observa hasta la última sonrisa. Con Nikkö volvi a encerrarme en mi cuarto, como cuando era chica y escribía cuentos. Me asomé a ver el mundo y me volví a meter, porque desde mi cuarto todo era posible".



Mirá el videoclip de "La gente de azul":

NIKKÖ - La gente de azul (Official Video)

Más acerca de Nikkö



A sus 12 años Nicole Mugneco ya cantaba a nivel profesional, a sus 16 años tuvo su primer banda pop punk y luego formó Finnegans. Nikkö (como le decían en el colegio) siempre se consideró una outsider, era la niña que escribía cuentos y la que se disfrazaba de zombie en vez de princesa. Por eso, en su videoclip de "La Gente de Azul" sale a andar en bicicleta en traje. Su proyecto solista está representado por recuerdos simples tanto de la vida cotidiana como de la imaginaria. Ella considera que para encarar cualquier aspecto de la vida se necesita observar el costado bello que tiene la oscuridad: por eso su tercer track se llama "Todo Es Perfecto Cuando Se Destruye", "Pedacitos" refiriéndose a que hay que rearmarse, entre otros.

Sus grandes influencias son The Cure, Nirvana, Peter Gabriel, SoKo, Haim, 1975, Danny Elfman, Lorde, Juana Molina, David Bowie y los soundtracks de las películas de Tim Burton y Spielberg.