La gran banda Dancing Mood pospuso la fecha de su presentación en Teatro Griego para el 22 de marzo.

Debido al pronóstico de lluvias para el fin de semana la producción del espectáculo consideró conveniente reprogramarlo.

Entradas disponibles en paseshow

La banda, fundada en Buenos Aires en 1999, es liderada por el trompetista, productor y arreglador Hugo Lobo. Su nombre proviene de una canción del cantante Delroy Wilson, que hace referencia a un estado de ánimo propicio para el baile.

Su propuesta musical incluye ocho instrumentos de viento y colaboraciones ocasionales que enriquecen su sonido característico con diversos matices.

Tras introducirse en el panorama nacional con versiones propias de clásicos del reggae y el ska jamaiquino en discos como On The Good Road (2017) y Ska Explosión (2015), el grupo decidió apostar por composiciones propias, reafirmando su identidad musical y dejando en claro que no es simplemente una banda de covers.

En sus presentaciones en vivo, la formación de Dancing Mood incluye una trompeta, tres saxos, dos trombones, armónica y flauta traversa, lo que aporta un sello distintivo a su sonido. Además, se suman dos guitarras, teclado, batería y bajo, junto con una sección de cuerdas e invitados vocales que enriquecen su propuesta artística.

Con un catálogo de 13 álbumes, en 2023 la banda lanzó en formato vinilo sus discos de estudio.