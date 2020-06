Gianna Floyd, hija de George Floyd, ciudadano estadounidense de la comunidad negra, que fue víctima de la violencia racista, dio a conocer por medio de sus redes sociales que se convirtió en nueva accionista de Disney. La menor de 6 a años de edad expresó su alegría al mostrar su certificado.

La niña dio a conocer a través de sus redes que la cantante Barbra Streisand fue quien se encargó de hacerle este regalo, por lo que aprovechó para agradecerle y mostrar mediante fotografías la carta y el certificado que recibió por correo. Barbra también le envió un par de álbumes de estudio: 'My Name Is Barbra y Color Me Barbra'.

Ya la semana pasada había tenido la alegría de ser becada por la Universidad del Sur de Texas en Houston en caso de que desee asistir cuando llegue el momento.

Barbra Streisand

(Fuente: AS)