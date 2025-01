En la pantalla de Canal 10 y el aire de las radios del Multimedio SRT se presenta una propuesta cultural de la mano de Mario Luna. El destacado locutor de amplia trayectoria en los medios cordobeses, estuvo en el programa Mirá quién habla y nos hizo revivir grandes momentos de su programa icónico llamado “Alternativa”.



El envío cumple 50 años y lanza un gran encuentro con su público, en un evento el viernes 21 de febrero a las 21.30. La cita es en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas. Entradas en alpogo.com.



Mario Luna en Canal 10, Radio Universidad 580 AM y 102.3 Más que Música

Una voz que nos invita a adentrarnos en el mundo del arte, la cultura, la música y las palabras. El prestigioso locutor Mario Luna, estuvo en el Multimedio SRT para presentar su nueva propuesta.



El Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas será el escenario para un homenaje a los 50 años de “Alternativa”. "La idea de ese programa que no tenia titulo, fue dar a conocer la música del rock nacional y canciones del under, para que la gente la disfrute… Tenia un programa donde yo pasaba la música que nadie pasaba en ese momento”, describe Mario Luna.



“Cuando me preguntaron por el programa yo les dije que no tenia nombre y quise que sea una opción diferente para la gente porque a mi no me gustaba la música que se pasaba en ese momento. Entonces quise hacer siempre una alternativa… y así nació el nombre del programa”, comparte Mario.

“Actualmente es impensado que un programa de radio genere un movimiento cultural. En ese momento eran muy importantes los recitales populares que organizaba Radio Universidad. Uno de esos recitales populares es la que le da origen a la cultura rock”.



En el programa “Mirá quién habla” estuvo acompañado por el músico Mario Díaz quien brindó momentos musicales a lo largo de la entrevista.

Sobre el encuentro que se realiza el 21 de febrero, Mario detalla: “El espectáculo es un homenaje a la música, a la radio y a la palabra. Habrá historias jamás contadas… tengo tantas anécdotas ”.

Mirá la entrevista en Canal 10:

Sobre “Alternativa. Mario Luna. El reencuentro”

“El público podrá reencontrarse con ese espacio radial en un evento especial e innovador. La originalidad ha sido el sello distintivo en la trayectoria de Mario Luna, como conductor radial y como productor de grandes eventos musicales. Ahora vuelve a sorprender con un nuevo formato de espectáculo, a mas de 50 años de la creación de Alternativa, el primer programa de rock del interior del país que convirtió a Córdoba en la capital del rock argentino”, se detalla en el comunicado de difusión del evento.

“El espectáculo tendrá el formato de un programa de radio con la banda de Los Mendigos de la Luna integrada por seis grandes músicos de Córdoba que interpretarán un repertorio ecléctico que alternará canciones de Charly, Spinetta, Nebbia, Serrat y Aznar con creaciones de la música universal de Chopin y Rachmaninoff, textos de Borges, Neruda, Pctavio Paz y Mario Luna relatando las historias jamás contadas del rock argentino, que serán adelantos del libro pronto a ser publicado con el título de “Alternativa””, expresa el comunicado.



“El evento recreará 10 de los podcasts que asombraron a la audiencia cuando se difundían bajo el nombre de Mendigos de la Luna en Radio Continental Córdoba. Los podcasts en cuestión son bloques temáticos de textos y música que encajan perfectamente como piezas de un virtuoso rompecabezas, cada cual con su título y contenido”, describe la difusión.

La Banda de los Mendigos está integrada por: Cecilia Fandiño, Mario Díaz, Diego Bravo, Esteban Gutiérrez, Vale Arnal, Enrico Barbizi y Lisette Grosso.

Las entradas se consiguen en alpogo.com