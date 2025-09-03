En una nueva temporada vuelve la obra teatral “La puta mejor embalsamada”, del autor David Metral.

Protagonizada por Grupo Cortocircuito, integrado por Mariana Mansilla, Laura Bringas, Chino Castillo, Agustín Alesso y Nelson Balmaceda.

Asistente de dirección y diseño lumínico: Mariela Ceballos.

Dirección: Julieta Daga.

Qué cuentan los bufones:

Eva Duarte muere y es embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada en desvanes y altillos, en despachos de coroneles de alto rango y sometida a fiestitas de alcohol marcial. Durante 14 años desaparece y es enterrada en un cementerio en Italia. Luego es trasladada a España para ser sometida a esoterismos desconocidos y, finalmente, regresada a su tierra hasta hoy. Cinco bufones lo cuentan en un carnaval de bombos, platillos, humo, choripán y vino tinto. Relatan la historia de la Santita, abanderada de los humildes, de una revolución que hoy se manifiesta y camina en las calles, pidiendo por ese cuerpo, por todos los cuerpos.

Viernes de septiembre, 21:30 hs. Teatro La Brújula. Rivadavia 1452. Cofico.

Reserva y anticipadas por la página del teatro.