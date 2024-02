Cómo comienza la historia…

Lara Rodríguez Farías inició sus estudios musicales de Viola en el año 2017 gracias al proyecto de rescate social llamado Orquesta-Escuela Mediterránea que fue creado y es financiado por la empresa Kolektor y la Fundación Pro Arte Córdoba desde el año 2014.

Este año se cumplen 10 años desde su creación y continúa apoyando a cientos de niños de escuelas cordobesas para que encuentren en la práctica orquestal colectiva una herramienta de transformación social.

Lara hoy…

Actualmente estudia Licenciatura en Interpretación Instrumental en Viola en la Facultad de Artes, perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba. También forma parte de la Orquesta Académica del Teatro del Libertador San Martín.

Desde hace un año el Proyecto Orquesta Mediterránea la incorporó en su staff como Preceptora del núcleo Córdoba Capital donde se desempeña con eficiencia y entusiasmo. También se desempeña como Voluntaria en el área de Comunicación del proyecto demostrando grandes capacidades para el trabajo solidario y en equipo.

Intentar un sueño

En el mes de febrero audicionó para participar en el Festival SIDE by SIDE, organizado por el Sistema Suecia y hace días fue notificada que quedó seleccionada para ser parte. El Festival se lleva a cabo entre el 15 y el 19 de Junio en la ciudad de Gotemburgo, Suecia y será parte de la Orquesta Avanzada. https://www.sidebysidegoteborg.com/

Para Lara, ser músico no es solo un trabajo, es una pasión y además cree firmemente que la oportunidad brindada por la Fundación Pro Arte Córdoba ha influido positivamente en su ainfluido positivamente en su autoestima, sus habilidades de comunicación y formación personal.

Las dificultades económicas

Lara sólo podrá viajar si recibe ayuda económica; de lo contrario el sueño de ser parte del Festival será imposible y hoy no cuenta con los recursos necesarios, por lo que nos gustaría poder contar este caso a toda la comunidad de Córdoba, para poder solventar sus gastos y que represente a nuestra provincia a nivel mundial, frente a los mejores de su clase.

Costos del Viaje ● Inscripción: US 50 ● Alojamiento por cuatro días: US 60 ● Pasaje Aéreo: US 2500 ● Trámite Pasaporte: AR$ 35.000 / US 33 ● Gastos diarios: US 1000 ● Total: US 3643

Cómo ayudar

Esperamos que esta historia pueda trascender fronteras y desde la Fundación Pro Arte Córdoba, poder impactar a más jóvenes cordobeses en su desarrollo personal y musical y así lograr expandir todo el potencial que la juventud tiene.

Cuenta Bancaria para realizar transferencias: Banco Supervielle Alias: lamediterranea

CBU: 0270019910032300660016

Escuchá AQUÍ la nota realizada en el programa “Lo mismo…pero distinto” que se emite los sábados de 21 a 1 por Radio Universidad Nacional de Córdoba, no sólo escucharás los detalles contados por Lara sino que también la escucharás tocar su instrumento.