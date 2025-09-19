Se acerca la primavera y con ella la promesa de días más cálidos, sol y mucha música. Este año, el Valle de Calamuchita se convierte en el epicentro de la celebración con dos festivales imperdibles: el Embalse Music Festival y la fiesta de Nabisco Disco, que prometen tres días de shows, baile y alegría a orillas del lago.

Embalse Music Festival: tres días de música y shows de primer nivel



La localidad de Embalse se prepara para recibir la Fiesta de la Primavera con el Embalse Music Festival. Este evento, que se extiende del viernes 19 al domingo 21 de septiembre, se celebrará en la Playa Maldonado, a orillas del lago.

Se trata de una propuesta artística diversa y para todos los gustos. El festival contará con la energía del cuarteto de Q’ Lokura, el ritmo de Rombai y Lauty Gram, la electrónica de Bresh, y el talento de Los Herrera y Valentina Olguín. Además de la música, el predio ofrecerá una variada oferta gastronómica para recargar energías.

Las entradas para este evento se consiguen a través de Paseshow.

Villa Rumipal se suma a la fiesta con una tercera edición a orillas del lago



A pocos kilómetros de Embalse, la localidad de Villa Rumipal no se queda atrás. El viernes y sábado se vivirá la tercera edición de la fiesta de Nabisco Disco en un predio especialmente acondicionado a orillas del lago.



El line-up promete ser explosivo: la reina del RKT, La Joaqui, el grupo de cumbia pop Marama, el referente del trap Ecko, y una selección de DJs que harán vibrar al público. Las entradas para esta fiesta ya se pueden adquirir de forma anticipada.

