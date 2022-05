Pasito a pasito, como dice Fonsi, La K'onga va escalando posiciones entre las bandas de cuarteto made in Córdoba con más seguidores.

No hay quien no pueda cantar aunque sea una línea de Universo Paralelo (No la canción de Jorge Drexler) canción en la que fue invitado Nahuel Pennisi y esa es solo la línea de ingreso para los que recién descubren esta banda que lleva años en bailes cordobeses.

La banda integrada hoy por Pablo Tamagnini (ex Operación Triunfo y El Certamen de Telemanías), Nelson Aguirre, y Diego Granadé ya demostró su influencia en Buenos Aires llenando Luna Park. Ahora se prepara para una seguidilla de 10 Gran Rex con localidades agotadas y un Gran Buenos Aires Arena en diciembre.

Ahora estrenó Mira, un nuevo video que va acumulando vistas y que no podemos dejar de compartir.