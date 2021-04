Los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que se entregan el domingo 25, trae numerosas sorpresas en las nominaciones.



El galardón a Mejor Actriz tiene una terna diversa y reñida. Están nominadas Viola Davis (por "La madre del blues") y Frances McDormand ("Nomadland") que aparecen como las favoritas. Las demás son: Carey Mulligan ("Hermosa venganza"), Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday") y Vanessa Kirby ("Fragmentos de una mujer") que también tienen sus chances.



Viola Davis triunfó en los premios del Sindicato de Actores, y esto suele ser tenido en cuenta para resultar ganadora de un Oscar. Aunque ni ella ni sus colegas lograron imponerse entre los votantes de la industria y la crítica.



En ese sentido, Davis, que se llevaría su segundo Oscar tras conseguir la estatuilla en 2017 por su rol de reparto en "Fences", es una de las probables ganadoras gracias a su potente encarnación de la temperamental y mandona artista, una de las primeras bluseras en grabar en estudio a comienzos del siglo pasado.

La intérprete se entregó a su papel, mostrando sus dotes vocales y transformándose físicamente (aumentó de peso, tuvo un cargado maquillaje y prótesis dentales de oro). El filme "La madre del blues", se puede ver en Netflix.

En segundo lugar, encontramos a Frances McDormand que ya ganó el Oscar en dos oportunidades. En esta nueva edición está nominada por la cinta dramática "Nomadland" de Chloé Zhao. Es una de las cintas favoritas de la Academia.



Mc Dormand, ya tuvo su premio en 2017 por "Tres anuncios por un crimen" y en 1996 por "Fargo". La actriz ya se ganó el Bafta británico en esa categoría por su sensible y natural interpretación de una mujer que, tras perder a su esposo y al pueblo en que vivía, se lanza a la ruta para vivir de manera nómade en busca de trabajos esporádicos que le permitan sobrevivir.

La brillante actriz estadounidense demuestra lo mejor de sí con una presencia constante que conduce la narrativa pero que también sabe correrse del foco para dar paso al tema del que la película quiere hablar: el fenómeno de los adultos estadounidenses que adoptaron una vida nómade tras la crisis económica de 2008.

Otra de las favoritas es la actriz británica Carey Mulligan, que vuelve a estar nominada en los Oscar doce años después de su primera candidatura con "Enseñanza de vida" en 2009, esta vez por su rol protagónico en "Hermosa venganza", una comedia negra en la que se convierte en Cassie Thomas, una mujer de 30 años que vive con sus padres tras dejar sus estudios luego de que su mejor amiga de la infancia fuera víctima de un hecho de abuso en la universidad.

Motivada por el dolor y la sed de venganza, todas las noches la joven sigue un plan para reeducar a los varones violentos con intimidantes lecciones sobre consentimiento y machismo, en una cruzada que la actriz encarna con una actitud oscura que se contrasta con los gestos casi adolescentes que adopta cuando, inesperadamente, comienza una relación con un excompañero.



Con soltura, Mulligan ofrece un trabajo angelado y feroz que balancea con habilidad para darle vida a este intrigante personaje que rompe con las miradas habituales sobre las mujeres y la violencia de género en las producciones cinematográficas recientes, por el que resultó premiada en los últimos Critics' Choice Awards.

En cuarto lugar aparece la cantante estadounidense Andra Day, una de las inesperadas de la entrega ya que "The United States vs. Billie Holiday" es su primer largometraje (luego de prestar su voz en la animada "Cars 3" (2017)), en el que interpreta a esa emblemática figura del jazz e ícono de la comunidad afroamericana, que le valió el galardón a Mejor Actriz en la última edición de los Globos de Oro.



Un gran desafío actoral para Day, más allá del plus que aporta su talento musical, la película se traslada a la década del 40, época en la que Holiday se convirtió en el rostro elegido por el Gobierno de Estados Unidos para racializar la "guerra contra las drogas", en coincidencia con el período de su vida en el que padecía una fuerte adicción a la heroína y otras sustancias psicoactivas. Esta es la segunda nominación en los premios Oscar para Day, que en 2017 fue candidata junto al rapero Common en la categoría Mejor Canción original por "Stand Up for Something", del filme "Marshall".

También está nominada la británica Vanessa Kirby, reconocida mundialmente por su rol de la princesa Margarita en la exitosísima serie de Netflix "The Crown", que llega a esta entrega por su trabajo como protagonista en "Fragmentos de una mujer", del húngaro Kornél Mundruczó.



En la cinta, Kirby interpreta a Martha, una mujer que debe enfrentarse al más profundo dolor y atravesar un inimaginable duelo tras la pérdida de su bebé recién nacida, lo que acarrea inevitables cambios en sus relaciones y en su mirada sobre sí misma y los demás. La actriz se destaca por su convincente labor en esta historia emocionalmente difícil. Está disponible en Netflix.

Fuente Télam